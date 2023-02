Pour les vacances de février, les touristes Français plébiscitent les Alpes !

... et délaissent la mer (-6,4%) et la campagne (-12,1%)

(Boursier.com) — La dernière étude PAP pour les Vacances de Février est claire : Après deux années de progression des destinations "alternatives" (stations de moyenne altitude, mer, campagne), les Français retournent massivement dans les Alpes et de manière générale dans les grands domaines skiables...

La crainte du manque d'enneigement profite aux plus hautes stations de Savoie (+26%) et de Haute-Savoie (+34,9%). Le tourisme industriel, qui avait particulièrement souffert de la crise sanitaire, n'a pas dit son dernier mot.

Le contexte d'inflation et de difficultés sur le pouvoir d'achat ne pénalise pas ces vacances de février selon ce pointage. Les demandes de réservation ressortent ainsi en hausse de +14% au global.

Les vacances d'hiver... c'est la montagne !

La montagne revient donc en force cet hiver : Alors qu'au cours des deux dernières années, on avait assisté à la progression de la mer et de la campagne, ces deux destinations sont cette fois en recul, au profit de la montagne qui enregistre une progression de +15,7%.

Evolution 2023 VS 2022 Montagne +15,7% Mer -6,4% Outre-mer +51,6% Campagne -12,1% Etranger +18,5% Ville +17,3%

NB : Les progressions des autres destinations (Outre-mer, Etranger, Ville) ne sont qu'une correction par rapport à l'année 2022. Elles restent faibles sur l'ensemble des réservations.

Les Français veulent "du ski et de la neige"

Lorsqu'on observe la progression des différents massifs, là aussi on constate un "retour à la norme". Au cours des deux dernières années, les massifs secondaires avaient enregistré de fortes progressions au détriment des Alpes...

Cette année, probablement à cause de la crainte du manque d'enneigement, les Français plébiscitent ainsi largement les Alpes qui enregistrent une progression de +25%.

Les Pyrénées et le Massif Central, de leur côté, enregistrent des baisses respectives de - 17,3% et de - 18,3%. Seul le Jura est en légère progression, tiré par la station Les Rousses (+17,2%), mise en avant cette année par la Coupe du Monde de ski de fond. Mais son score reste faible...

Evolution 2023 VS 2022 Alpes +25% Pyrénées -17,3% Massif Central -18,3% Vosges -0,4% Jura +13,3%

Le "Top 5" des départements

Les 5 départements qui enregistrent le plus de réservations sont tous à la montagne. 4 d'entre eux sont dans les Alpes et enregistrent des progressions importantes. Les deux premiers départements du classement, la Savoie (+ 26%) et la Haute-Savoie (+ 34,9%) représentent à eux seuls 78% des réservations dans les Alpes. Le seul département pyrénéen du classement, les Hautes-Pyrénées, en baisse de - 17,1%.

Evolution 2023 VS 2022 Savoie - 73 +26% Haute-Savoie - 74 +34,9% Isère - 38 +6,8% Hautes-Pyrénées - 65 -17,1% Hautes-Alpes - 05 +19,3%

Le "Top 10" des stations de ski !

Le top 10 des stations de ski est sans équivoque : les Français se sont visiblement rués sur les grands domaines skiables, qui atteignent des records historiques :

Evolution 2023 VS 2022 Domaine Paradiski +25,4% Domaine Les portes du Soleil +43,2% Domaine des Trois Vallées +45,9% Alpe d'Huez grand domaine Ski +14,6% Espace Killy +37,6% Les Deux-Alpes (38860) +17,9% Domaine du Grand Massif +38% Espace Diamant +13,9% Domaine Évasion Mont Blanc +33,9% Le Grand Domaine +43,5%

Pour être sûrs d'avoir de la neige, les Français ont donc visé les domaines les plus élevés en altitude. Par rapport aux années précédentes, il s'agit d'une inversion de tendance. En effet, les dernières années avaient vu les stations de moyenne altitude se développer. Sur fond de crise du Covid, les Français cherchaient alors un cadre authentique, avec des activités nature et diversifiées.

En revenant massivement dans les grands domaines skiables, adaptés à un tourisme de masse, les Français indiquent ainsi que pour ces vacances d'hiver, ils souhaitent avant tout skier, dans un cadre prévu pour le tourisme. L'authenticité laisse donc la place à l'amusement et au confort.

D'ailleurs, il est intéressant de noter que même dans les Pyrénées, la seule station en progression est Piau-Engaly (+ 31,3%), qui est la plus haute des stations des Pyrénées françaises...

Le rêve de maison, c'est terminé...

En toute logique, cette tendance se retrouve sur les types de biens. Après deux années de plébiscite des maisons, les appartements sont à nouveau très sollicités. Il faut dire que cela correspond à l'essentiel de l'offre à la montagne...

Evolution 2023 VS 2022 Appartements +18,8% Maisons -1,5%

Cela rejoint la tendance observée en immobilier, où la répartition entre les appartements et les maisons a retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire. "Le fantasme de la maison, avec son image de carte postale", est terminé et fait place à un certain réalisme. Les appartements ont aussi des avantages : ils sont souvent moins chers, mieux situés, et plus simples à entretenir...

Les vacances, une "priorité budgétaire"

Un tel succès des vacances peut sembler étonnant vu le prix des séjours au ski et particulièrement dans les Alpes. Il faut compter 1.120 euros/semaine en moyenne pour un appartement dans les Alpes, auxquels s'ajouteront la location de matériel, les forfaits ski, le transport, etc.

Les autres massifs sont cependant nettement moins chers : 608 euros/semaine pour un appartement dans les Pyrénées, 469 euros/semaine pour un appartement dans le Massif Central. Dans le contexte actuel, on aurait pu s'attendre à ce que les Alpes soient une destination hors budget.

Mais il faut tenir compte de deux facteurs :

- Comme de nombreuses études l'ont montré récemment, le travail perd de l'importance pour les Français. Les loisirs et le temps passé avec sa famille ont désormais une place centrale dans nos vies et les vacances font donc partie des priorités.

- Les vacances au ski sont classiquement des vacances chères. Elles visent avant tout les classes moyennes à supérieures, qui sont moins impactées par les difficultés de pouvoir d'achat...

Méthodologie

Etude basée sur 35.346 demandes de réservations effectuées pour la période du samedi 4 février 2023 au dimanche 5 mars 2023 inclus, comparées aux réservations effectuées pour les vacances d'hiver 2022...