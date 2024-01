Pour être prête pour les JO de Paris 2024, la RATP veut recruter 5.300 personnes

Dans la perspective des Jeux olympiques de Paris, la régie des transports parisiens souhaite faire le plein d'effectifs...

(Boursier.com) — Confrontée à une pénurie de conducteurs mais aussi de techniciens pour la maintenance, et à seulement six mois des Jeux Olympiques de Paris, la RATP a annoncé ce mardi lancer des plans de recrutement significatifs, visant à améliorer la qualité du service dans les transports parisiens.

"Après une année 2023 record en termes de recrutement, le groupe RATP va encore recruter plus de 5.300 personnes en Île-de-France (3.700 CDI, 1.000 contrats d'alternance et 600 contrats d'insertion) cette année, avec une ambition très volontariste de féminisation des effectifs", explique la régie des transports parisiens dans un communiqué.

"Ce plan de recrutement doit notamment permettre de répondre aux besoins quotidiens des franciliens et d'assurer un service exceptionnel lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (JOP 2024)", indique-t-elle, alors que cet évènement sportif se tiendra à un moment où les effectifs sont généralement moins nombreux.

1.350 conducteurs de bus

Dans le détail, la RATP souhaite embaucher 1.350 conducteurs de bus, 900 agents de gares et stations - formés pendant plus d'un mois pour mieux accueillir le public -, 120 conducteurs de métro, 350 opérateurs de maintenance, 120 agents de sûreté, ainsi que 550 ingénieurs, cadres et responsables d'équipe.

"En complément de ces besoins externes, près de 1.200 postes sont à pourvoir dans le cadre de la politique de mobilité et de promotion interne, dont 200 postes à la conduite de métro ou 180 postes d'opérateurs de maintenance", ajoute-t-elle.

L'an dernier, la régie avait atteint ses objectifs de recrutement, après avoir 6.600 personnes qui ont rejoint la RATP, dont près de 3.000 conducteurs de bus, 650 agents de gares et stations ou encore 300 conducteurs de métro.