Pour contrer Amazon, Intermarché lance un "drive solidaire" aux petits commerçants

Intermarché va proposer un service de "click and collect" pour les libraires. "Et sorry Jeff, nous sommes d'ores et déjà en train de travailler à rendre ce service disponible pour les autres commerces de proximité en difficulté", indique l'enseigne.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "Sorry Jeff"... Pour aider les petits commerçants fermés en raison des mesures de reconfinement, Intermarché va proposer dès lundi un service de "click and collect" local, en offrant la visibilité de son "drive" aux commerçants et la possibilité de retirer les achats dans les grandes surfaces. Dans un premier temps, l'initiative est ouverte aux librairies indépendantes seulement.

"A partir de lundi, tous ceux qui, comme nous, souhaitent soutenir le commerce de proximité pourront à nouveau acheter leurs livres auprès de leur librairie", a ainsi indiqué l'enseigne française de distribution dans une campagne de publicité diffusée à la fois à la radio et dans les grands journaux de la presse quotidienne.

Dans ses encarts publicitaires, Intermarché cible le géant américain Amazon. "Désolé Amazon, écrit l'enseigne en lettres capitales. "Et sorry Jeff, nous sommes d'ores et déjà en train de travailler à rendre ce service disponible pour les autres commerces de proximité en difficulté", ajoute-t-elle...

Les librairies pourront "référencer gratuitement leurs livres"

Ces derniers jours, de nombreuses voix se sont élevées contre la décision du gouvernement de contraindre les librairies à la fermeture. Elus et commerçants ont également été nombreux à estimer que la fermeture de certains commerces physiques profitera à l'e-commerce, et notamment Amazon.

L'enseigne de distribution va ainsi permettre aux librairies indépendantes de "référencer gratuitement leurs livres dans un espace 'Drive Solidaire'", accessible depuis son application. "Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur www.intermarche.com/drivesolidaire", indique-t-elle...

Carrefour ouvre sa marketplace aux commerçants

Intermarché n'est pas seul à vouloir soutenir les petits commerces. Mercredi dernier, Carrefour a annoncé un partenariat avec Mirakl, pour la mise en place d'"une solution de digitalisation accélérée". Certains commerces se verront ainsi offrir un "abonnement à sa marketplace jusqu'à la fin de l'année 2020".

"Cette offre permettra à ces nouveaux commerçants d'accéder gratuitement à une très large clientèle sans avoir à dépenser pour cela un euro de marketing, et sans avoir besoin de développer dans l'urgence leur propre site internet", indique la startup française spécialisée dans l'édition et la gestion de places de marché...