Poste Immo, la Banque des Territoires et 123 IM créent la Société Civile Immobilière Résidences Seniors La Poste

Poste Immo, la Banque des Territoires et 123 IM créent la Société Civile Immobilière Résidences Seniors La Poste









Pour accompagner le développement des résidences services seniors du Groupe La Poste

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Poste Immo, filiale immobilière du Groupe La Poste, la Banque des Territoires, et 123 Investment Managers, société de gestion spécialisée notamment dans la gestion de fonds d'investissements immobiliers, ont signé un protocole d'investissement en vue de s'associer dans une société conjointe, qui accompagnera la transformation d'anciens sites de La Poste en résidences services séniors.

La SCI Résidences Seniors La Poste sera détenue à 59% par Poste Immo, à 21% par la Banque des Territoires, chargée d'accompagner et de financer les projets de transformation des territoires, et à 20% par 123 IM par l'intermédiaire de son OPPCI 123 Parcours Résidentiel. La société financera un premier portefeuille d'investissement immobilier estimé à environ 185 millions d'euros.

La SCI va ainsi acquérir au fur et à mesure de leur réalisation une douzaine de résidences services séniors, idéalement situées en plein centre-ville (Amiens, Auch, Brest, Châteauroux, Metz, Perpignan, Roubaix, Saint-Etienne, Villefranche-de-Rouergue, Strasbourg, etc.).

Les bâtiments issus du patrimoine postal seront restructurés dans le cadre du partenariat signé en 2020 avec Jardins d'Arcadie, Acapace, Bouygues Immobilier et Poste Immo et seront exploités par Les Jardins d'Arcadie à horizon 2023-2025.

Un programme immobilier implanté en coeur de ville, partout sur le territoire

À terme, ces résidences apporteront aux résidents de nombreux services, dont certains seront fournis par La Poste (conciergerie, tablettes numériques Ardoiz par exemple) : des services qui facilitent la vie et qui permettent de maintenir le lien social. Situés en hyper centre-ville, et d'une qualité architecturale remarquable ces bâtiments emblématiques constitueront un élément de fierté pour leurs habitants en retrouvant un usage au coeur des centres villes.

Rémi Feredj, Directeur général de Poste Immo déclare : "La réhabilitation d'anciens hôtels des Postes en résidences services seniors illustre la rencontre entre un patrimoine extraordinaire par sa centralité, son histoire, son architecture et les grands défis de demain du Groupe La Poste, qu'ils soient territoriaux, démographiques, ou numériques. Ce programme renforce ainsi l'offre de logements en centre-ville et le tissu économique local ; il contribue à l'engagement de notre Groupe en faveur de la silver économie."

"Cette alliance est une nouvelle opportunité d'agir concrètement en faveur de territoires plus inclusifs, par la production de logements neufs, adaptés et dédiés aux seniors... A travers ce projet, la Banque des Territoires accompagne le Groupe La Poste dans le déploiement de son offre et dans la construction de solutions innovantes en coeur de ville, qui répondent aux grands enjeux sociétaux que sont l'accompagnement du bien-vieillir et la lutte contre les fractures territoriales" précise Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires.

Xavier Anthonioz, Président du Directoire d'123 IM a déclaré : "Nous sommes heureux de développer ce partenariat stratégique avec le Groupe La Poste et la Banque des Territoires sur un portefeuille présentant un fort caractère patrimonial. L'intervention sous forme de réhabilitation ainsi que le positionnement de Jardins d'Arcadie s'inscrivent dans une démarche ESG au coeur de l'approche d'investissement d'123 IM."

L'engagement du Groupe La Poste en faveur de la "Silver économie"

Initié en 2018, ce programme immobilier remet l'enjeu sociétal du vieillissement au coeur du plan stratégique du Groupe La Poste. Créateur de valeur dans les territoires, ce projet de reconversion ambitieux du patrimoine immobilier postal permettra avant tout, d'encourager le lien social et de contribuer à réduire l'isolement.

La création de la SCI Résidences Seniors La Poste s'inscrit comme une nouvelle étape de ce programme, permettant ainsi d'accélérer le financement de ce premier volet de réhabilitation...