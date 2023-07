Porsche : les ventes ont bondi de 15% au premier semestre

Mais les ventes du Taycan électrique reculent...

(Boursier.com) — Le constructeur automobile Porsche a vendu 167.354 voitures, en hausse de 15% sur la première partie de l'année, les SUV représentant plus de la moitié de cette activité, selon un communiqué. En revanche, les livraisons de son modèle Taycan électrique ont chuté de 5% en raison de goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement.

Les ventes en Chine ont augmenté de 8%, tandis que l'Europe, l'Amérique du Nord et les marchés émergents ont tous enregistré une croissance à deux chiffres. Les livraisons des modèles SUV Macan et Cayenne ont augmenté de 26% et 12% respectivement.