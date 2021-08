Pompiers, soignants... des préavis de grève contre la vaccination à partir d'aujourd'hui

Le syndicat Sud Santé Sociaux a déposé un préavis de grève nationale courant du 4 août au 3 septembre et la CGT appelle à une grève nationale illimitée à compter de ce lundi.

(Boursier.com) — Le coup d'envoi a été donné ce lundi pour l'extension du pass sanitaire dans les lieux publics en France, dans les cafés et restaurants, et à la vaccination obligatoire du personnel soignant. Ces mesures suscitent toujours l'opposition d'une partie de la population et de certains syndicats.

Plus de 237.000 manifestants ont ainsi défilé dans les rues samedi pour la quatrième semaine consécutive afin de réclamer le retrait de la loi. La participation - importante pour la période estivale selon les autorités - augmente chaque semaine. Le week-end précédent, quelque 200.000 manifestants avaient déjà défilé dans l'Hexagone et 161.000 environ la semaine précédente, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur.

Grève illimitée

Le syndicat Sud Santé Sociaux a déposé un préavis de grève nationale courant du 4 août au 3 septembre et la CGT appelle à une grève nationale illimitée à compter de ce lundi. L'un des principaux syndicats de pompiers professionnels, la FA SPP-PATS, a également déposé un préavis de grève à partir de ce lundi. "Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui prévoit notamment et sous peine de sanctions, l'obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers, porte atteinte à la Constitution", déclare la FA/SPP-PATS dans un communiqué.

Le Conseil constitutionnel a validé jeudi une grande partie du projet de loi sur la gestion de la crise du COVID-19 en France, dont l'extension du "pass sanitaire" et la vaccination obligatoire des soignants, tout en censurant plusieurs dispositions portant sur la rupture de certains contrats de travail ainsi que le placement "automatique" à l'isolement pour les cas positifs.

Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a accordé une interview au 'Parisien' samedi, "quel que soit le nombre de manifestants opposés au vaccin, il restera toujours inférieur au nombre de Français qui dans le même moment se font vacciner". "Je veux bien entendre les peurs, tout faire pour rassurer. Mais à un moment, ça suffit", a-t-il ajouté.

Couverture vaccinale insuffisante

Selon le dernier bilan diffusé dimanche, 55,2% de la population française est intégralement vaccinée contre le COVID-19, une couverture vaccinale insuffisante pour atteindre l'immunité collective. Selon le Conseil scientifique, avec la propagation du variant Delta, l'épidémie ne pourrait désormais être contrôlée qu'avec une proportion de personnes vaccinées ou infectées atteignant 90% à 95% de la population.