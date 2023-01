Pollution plastique : pourquoi Danone est assigné en justice par plusieurs ONG

"Etant donné l'ampleur des crises environnementales, sanitaires et humaines liées au plastique, la déplastification de Danone ne peut pas attendre", déclare Zero Waste France.

(Boursier.com) — Danone va devoir rendre des comptes devant la justice... Afin de le contraindre à s'affranchir de sa dépendance au plastique, un groupe d'ONG a assigné le géant de l'agroalimentaire en justice, affirmant qu'il ne respecte pas la loi sur le devoir de vigilance "alors qu'il est urgent qu'il déplastifie son activité", ont indiqué Zero Waste France, ClientEarth et Surfrider Foundation Europe.

"Etant donné l'ampleur des crises environnementales, sanitaires et humaines liées au plastique, la déplastification de Danone ne peut pas attendre", pointe Zero Waste France, qui estime que les actions de réduction du groupe, qui détient "plusieurs marques différentes vendues dans 120 pays du monde", doivent être à la hauteur "des enjeux environnementaux et sociaux auquel le monde fait face aujourd'hui".

"Après réception d'une réponse à la mise en demeure de la part de Danone fin décembre 2022, qui selon nous, reste insuffisante, nous prenons la décision d'assigner Danone en justice pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance", annonce ainsi l'ONG.

Plus de 750.000 tonnes de plastique

Alors que l'OCDE estime que la production de plastique aura triplé d'ici 2060 et pourrait dépasser le milliard de tonnes utilisées par an ces prochaines années, la multinationale française des yaourts et bouteilles d'eau a produit plus de 750.000 tonnes de plastique en 2021, "ce qui équivaut à 74 tours Eiffel", précise la coalition dans un communiqué commun.

[ACTION EN JUSTICE💥] Avec @ClientEarth et @ZeroWasteFR nous assignons @Danone en justice pour son utilisation de #plastique 👉 Il est temps que #Danone déplastifie ses activités pour ne pas nuire à l'#environnement et aux droits humains ? https://t.co/goS7yIyN5L @SeattleAvocats pic.twitter.com/bx4SVBK4u0 — Surfrider France (@surfriderfrance), via Twitter

Selon les ONG, la stratégie sur le recyclage de Danone, qui s'est engagé à utiliser 50% de plastique recyclé pour tous les emballages plastique d'ici 2025, est "inadaptée sans trajectoire de déplastification". "Au-delà du fait qu'il semble peu probable que ces objectifs soient atteints (la part du plastique recycle´ dans les emballages n'atteint que 10,4% en 2021), le groupe s'est engagé dans une trajectoire de substitution du plastique vierge par le plastique recyclé, ce qui ne répond pas au problème", soulignent-elles...

Appel à "publier un nouveau plan de vigilance"

Elles regrettent que Danone soit "muet sur la question du plastique", dans le cadre d'une loi de mars 2017 sur le "devoir de vigilance". Ce texte oblige les grandes entreprises à atténuer "l'impact de leurs activités sur l'environnement, la santé et les droits humains".

Ainsi, les ONG demandent que le groupe soit "condamné à publier un nouveau plan de vigilance intégrant une trajectoire de déplastification dans un délai de 6 mois". La coalition appelle également "la cessation du préjudice écologique" qui découle des activités du géant mondial de l'alimentation...