Pollution de l'air : Marseille en pleine bouillabaisse

Greenpeace, Unicef France et Réseau Action Climat ont dévoilé leur classement des 12 plus grandes villes de France sur leur effort pour lutter contre la pollution de l'air...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Paris première, Marseille dernière !... Les trois ONG Greenpeace, Unicef France et Réseau Action Climat ont établi un classement des villes françaises en fonction de leur effort en matière de lutte contre la pollution de l'air.

La capitale est parvenue à décrocher la première position, en se distinguant par sa "zone à faible émission" (ZFE). Celle-ci est d'ailleurs "déjà opérationnelle sur une partie du territoire métropolitain", avec 49 communes du Grand Paris ayant rejoint le dispositif, rappelle Réseau Action Climat...

Ainsi, "l'ambition de cette ZFE tire la capitale en haut du classement. L'objectif fixé est une sortie complète du diesel en 2024 et une sortie de l'essence en 2030.", explique l'ONG. Ce dispositif interdit en effet les véhicules les plus polluants, comme les "Crit'air 5", et permet de faire baisser la pollution dans la métropole.

Sur le podium, la ville de Paris est suivie par Strasbourg et Grenoble, qui doit encore confirmer son engagement dans la lutte contre la pollution...

Les villes du Sud en bas du classement

Selon les ONG, Lyon et Nantes ont su également se démarquer sur certains enjeux, tels que les "alternatives à la voiture", les "aides à la transition" ou la "protection des enfants". Toutefois, elles se montrent encore "trop timides" concernant la sortie des véhicules polluants et la réduction de la place de la voiture dans l'espace public.

Le classement indique que d'autres agglomérations, telles que Lille, Bordeaux, Rennes ou Toulouse, sont restées un peu plus en retrait sur l'ensemble de ces thématiques. Certaines sont même très "en retard", comme les villes du Sud (Montpellier et Nice notamment).

Mais la dernière position a été attribuée à Marseille... "Que ce soit sur l'abandon du tout-voiture, le développement du vélo, l'offre et l'usage des transports en commun, ou la protection des enfants face à la pollution de l'air", les efforts de la cité phocéenne sont largement insuffisants.

Même si les ONG notent que la métropole travaille actuellement sur un projet de ZFE afin de limiter la circulation des véhicules polluants, l'ambition de la ville "reste floue à ce stade".

Les villes doivent encore aller plus loin

Malgré des efforts relevés par les ONG, aucune ville ne se montre vraiment exemplaire. "Bien qu'il n'y ait aucun doute sur le rôle majeur des transports dans le réchauffement climatique et la pollution de l'air, la très grande majorité des villes et métropoles françaises tardent à s'engager vers la fin de la voiture individuelle essence ou diesel et la sortie du tout-voiture", affirme Lorelei Limousin, responsable des politiques Climat-Transports pour le Réseau Action Climat France.

A l'approche des élections municipales, Sarah Fayolle, chargée de campagne Transports à Greenpeace France, indique d'ailleurs que "la lutte contre la pollution de l'air, dont le trafic routier est largement responsable en ville, et le développement des mobilités durables seront des sujets incontournables de la prochaine échéance électorale". "Les nouveaux élus devront prendre des mesures à la hauteur de l'urgence sanitaire et climatique", a-t-elle ajouté...