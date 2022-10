Pollution de l'air : la France à nouveau condamnée

Des améliorations ont été constatées, mais les seuils limites restent dépassés...

(Boursier.com) — Le Conseil d'Etat a condamné lundi l'Etat français à deux astreintes de 10 millions d'euros chacune pour ne pas avoir été en mesure de ramener le niveau de dioxyde d'azote sous les seuils limites de pollution dans plusieurs zones du pays. Des améliorations ont été constatées, mais les seuils limites de ce polluant "restent dépassés dans plusieurs zones en France, notamment dans les agglomérations de Paris, Lyon et Marseille", expliquent les Sages dans un communiqué.

Ces deux astreintes de 10 millions d'euros couvrent les périodes allant de juillet 2021 à janvier 2022 et de janvier à juillet 2022. La somme sera distribuée entre l'association Les Amis de la Terre, qui a saisi initialement le Conseil d'État en 2017, et plusieurs organismes et associations de lutte contre la pollution de l'air, est-il indiqué dans le communiqué.

? Pollution de l'air : le Conseil d'État condamne l'État à payer deux astreintes de 10 millions d'euros > >? Lire la décision : https://t.co/GQ3zGwUG2m pic.twitter.com/xcWYyuzDXN

— Conseil d'État (@Conseil_Etat), via Twitter

La France déjà condamnée

Le Conseil d'Etat réexaminera en 2023 les actions de l'Etat menées à partir du deuxième trimestre de cette année. La France avait déjà été condamnée à une première astreinte de 10 millions d'euros en août 2021 pour n'avoir pas pris des mesures suffisantes pour améliorer la qualité de l'air dans plusieurs régions.