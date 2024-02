Pollution de l'air : l'UE durcit ses normes !

Le Parlement européen et les Etats membres de l'Union européenne se sont accordés, mardi en fin de journée, pour renforcer les normes de qualité de l'air...

(Boursier.com) — Alors qu'ils se sont engagés à atteindre l'objectif "zéro pollution" d'ici 2050, le Parlement européen et les Etats membres de l'Union européenne (UE) se sont accordés, mardi en fin de journée, pour renforcer les normes de qualité de l'air... Cet accord vise à "garantir que la qualité de l'air dans l'UE n'est pas nocive pour la santé humaine, les écosystèmes naturels et la biodiversité, l'objectif étant d'éliminer la pollution de l'air d'ici à 2050", a indiqué le Parlement.

"L'accord d'aujourd'hui constitue une étape majeure dans nos efforts en cours pour garantir un avenir plus propre et plus sain à tous les Européens. Le Parlement a joué un rôle crucial dans la révision des normes obsolètes de l'UE en matière de qualité de l'air, dont certaines avaient entre 15 et 20 ans", a affirmé Javi López, rapporteur du Parlement européen sur la directive relative à la qualité de l'air...

Les nouvelles règles définissent des limites plus strictes à l'horizon 2030 pour plusieurs polluants atmosphériques afin qu'elles se rapprochent des lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Sont concernées "les particules fines (PM2,5, PM10), le NO2 (dioxyde d'azote) et le SO2 (dioxyde de soufre)".

Les valeurs limites annuelles "réduites de plus de moitié"

"Pour les deux polluants ayant la plus forte incidence documentée sur la santé humaine, le PM2,5 et le NO2, les valeurs limites annuelles doivent être réduites de plus de moitié, passant respectivement de 25 µg/m3 [masse de particules par unité de volume d'air] à 10 µg/m3 et de 40 µg/m3 à 20 µg/m3", détaille l'accord provisoire conclu mardi soir.

A lire aussi...

En novembre dernier, l'Agence européenne pour l'environnement a estimé que la pollution causée par les particules fines (PM2,5), qui affecte en particulier les personnes souffrant de maladies cardiaques, était à l'origine de 253.000 décès dans l'UE en 2021. La pollution par le dioxyde d'azote (NO2), particulièrement nocive pour les personnes souffrant de diabète, a entraîné 52.000 décès et l'exposition à court terme à l'ozone (O3), 22.000 décès.

Le Parlement a également souligné qu'il y aura "plus de points de prélèvement de la qualité de l'air dans les villes". L'accord donne aux États membres la possibilité de demander, avant le 31 janvier 2029, pour des raisons spécifiques et dans des conditions strictes, un report de la date limite pour atteindre les nouveaux objectifs de qualité de l'air. L'accord doit être formellement adopté par le Parlement européen et le Conseil. Les pays membres auront alors deux ans pour appliquer les nouvelles règles...