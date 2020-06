Politique : la popularité d'Emmanuel Macron accrochée

Au baromètre Ifop-JDD, une minorité de Français est désormais satisfaite d'Emmanuel Macron. Seulement, 38% de Français sondés affichent leur satisfaction...

(Boursier.com) — La cote de popularité d'Emmanuel Macron trébuche à nouveau, à en croire le baromètre mensuel Ifop-JDD. Le Président Français perd 1 point dans cette évaluation de popularité alors qu'Edouard Philippe gagne 4 points. L'écart se creuse donc à nouveau au sein du tandem exécutif...

Emmanuel Macron affiche maintenant une minorité de satisfaction, avec seulement 38% de Français satisfaits de son action. A contrario, Edouard Philippe gagne 4 points pour atteindre 50% d'avis favorables. L'écart se creuse à 12 points entre le Premier ministre et le Chef de l'Etat. "Jamais l'écart n'a jamais été aussi important" pour un mois de juin, relève Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'Ifop, qui analyse la popularité d'Edouard Philippe comme "un petit état de grâce". Dans ce contexte, alors que certains anticipent un prochain remaniement d'ici le 14 juillet, il semble désormais assez difficile pour Emmanuel Macron de se séparer du Chef du gouvernement.

Les 11 points gagnées par Emmanuel Macron pendant la crise sanitaire diminuent comme neige au soleil, alors qu'Edouard Philippe progresse. En particulier, le Président Macron perd 14 points chez les jeunes de 18-24 ans (45%). Les commerçants, artisans et chefs d'entreprise lui accordent maintenant seulement 27% de crédit (46% de satisfaits précédemment). Sur le plan politique, le Modem reste un solide allié (60% de satisfaction), mais ses partisans prennent du recul (78% d'opinions favorables précédemment). "Rien de positif ne lui est attribué sur la déconfinement", selon Frédéric Dabi. En revanche, les sondés évoquent le "courage" et le "parler-vrai" d'Edouard Philippe. En particulier, le Premier ministre est salué par l'aile droite des votants, s'adjugeant même 12 points chez les plus de 65 ans (8 points chez les retraités).