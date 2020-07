Police nationale : Emmanuel Macron débloque 10 ME pour les effectifs mobilisés la nuit

Lors d'une visite surprise lundi soir auprès des policiers parisiens, le président de la République a annoncé le versement d'une "indemnité spécifique" pour les policiers travaillant de nuit...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une prime de nuit pour les policiers... Lors d'une rencontre avec les unités de la Bac de nuit de la Préfecture de police de Paris, le président de la République Emmanuel Macron, accompagné des ministres Marlène Schiappa et Gérald Darmanin et du préfet de police Didier Lallement, a annoncé lundi soir une indemnité spécifique à destination des effectifs de police nationale mobilisés la nuit...

Cette indemnité "vise notamment à accompagner une pénibilité plus forte liée au travail de nuit et le passage à des cycles de travail augmentant la présence des policiers sur le terrain”, a fait savoir le ministre de l'Intérieur dans un communiqué, précisant que le coût de la mesure, de 10 millions d'euros, sera prévu dans le projet de loi des finances pour 2021.

Un fonds de 75 millions d'euros pour renouveler le matériel

Elle répond à une revendication exprimée lors de "réunions de travail que le ministre de l'Intérieur a conduites la semaine dernière avec les organisations syndicales de la police nationale", est-il ajouté dans le communiqué.

Lors d'une rencontre avec Gérald Darmanin le 20 juillet dernier, les syndicats avaient également mis l'accent sur le manque de moyens des forces de police et en particulier l'enveloppe de 75 millions d'euros de crédits supplémentaires pour renouveler et verdir la flotte de véhicules de la police et de la gendarmerie.

Dans le cadre d'une rencontre avec les unités de la Bac de nuit de la @prefpolice, @EmmanuelMacron a annoncé une indemnité spécifique pour les effectifs de police nationale mobilisés la nuit. 👇 pic.twitter.com/xbN9Rd4ZCd >— Gérald DARMANIN (@GDarmanin), via Twitter

Ce sujet a été également abordé lundi soir au cours de la rencontre entre Emmanuel Macron et des effectifs de la BAC 75, comme le rapporte 'Le Parisien'. "On sait ce qu'on vous doit, je vous demande d'être exigeant avec vous-mêmes... J'ai demandé au gouvernement d'accélérer les choses, et 75 millions vont être débloqués pour le matériel", a ainsi affirmé le président de la République...