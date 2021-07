Polémique après le feu vert de la CNIL à l'envoi aux médecins de la liste de leurs patients non vaccinés

La commission "en principe défavorable à une telle pratique", considère que la situation sanitaire exceptionnelle peut la justifier.

(Boursier.com) — La CNIL a fini par donner mercredi son feu vert à la transmission de la liste des patients vaccinés aux médecins libéraux. Sa décision s'était fait attendre, alors que plusieurs syndicats et l'Ordre des médecins comptent sur cette mesure pour vacciner plus efficacement dans les semaines qui viennent, afin de contrer la menace du variant Delta...

Le gouvernement a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un projet de décret qui autoriserait la Caisse nationale d'assurance maladie à éditer, à partir des fichiers existants, la liste des patients non vaccinés correspondant à un médecin traitant, afin que celui-ci puisse les contacter. La CNAM serait de même autorisée à utiliser le fichier "Vaccin COVID" pour contacter les personnes non vaccinées...

La commission "en principe défavorable à une telle pratique, considère que la situation sanitaire exceptionnelle peut la justifier mais uniquement si les médecins en font la demande et si plusieurs garanties sont apportées pour protéger la vie privée des personnes".

La législation qui protège le secret médical ne s'oppose pas, selon la CNIL, à ce qu'un médecin accède au statut vaccinal de ses patients, dès lors qu'il s'agit de personnes qu'il prend en charge et que la connaissance de cette information est pertinente pour les soigner et les conseiller.

De même, la CNAM peut accéder à des informations médicales sur les assurés sociaux pour les informer et les sensibiliser à certaines démarches proposées par le système de santé. Mais la CNIL redoute en revanche la constitution des listes et surtout leur "mésusage"...

Ne pas pousser au vaccin...

Dans sa décision, elle demande donc que la transmission ne soit réalisée, de façon sécurisée, qu'à la demande du médecin-traitant, qui estime en avoir besoin pour sensibiliser ses patients, et non systématiquement à l'ensemble des médecins traitants. La liste devra être "supprimée par le médecin dès la fin de l'action de sensibilisation".

Autre point important : il faudra que "les sollicitations aient pour objet d'informer et de sensibiliser les personnes, et non d'essayer de les convaincre lorsqu'elles indiqueront ne pas souhaiter se faire vacciner".

La CNIL a, par ailleurs, estimé qu'il fallait éviter, dans toute la mesure du possible, que les mêmes personnes soient contactées plusieurs fois par leur médecin traitant puis par la CNAM. Elle a donc demandé que l'action de la CNAM soit seulement complémentaire de celle des médecins traitants, c'est-à-dire qu'elle vise prioritairement les personnes qui n'ont pas de médecin traitant...