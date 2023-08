Pôle emploi : un vol de données personnelles touche des millions d'inscrits

Un prestataire a été victime de cet acte de cyber-malveillance.

(Boursier.com) — Nom , prénom, numéro de sécurité sociale... Après un acte de cyber-malveillance dont l'un des prestataires de Pôle emploi a été victime, des informations personnelles concernant des demandeurs d'emploi ont pu être divulguées, annonce l'opérateur dans un communiqué publié mercredi.

Il évoque "la violation du système d'information d'un de ses prestataires" et précise que "la sécurité des systèmes d'information de Pôle emploi n'est pas en cause". Les demandeurs d'emploi inscrits en février 2022 et d'anciens usagers de Pôle emploi sont potentiellement concernés par ce vol de données personnelles - soit environ 6 millions de personnes, avance le journal 'Le Parisien'.

Les mails et données bancaires pas concernés

"Les nom et prénom et le numéro de sécurité sociale sont concernés par cet acte de malveillance. Les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont en revanche pas concernés par cette fuite", précise Pôle emploi.

Il "prendra contact avec l'ensemble des demandeurs d'emploi concernés par cet acte de malveillance par mail dans les meilleurs délais". Conformément à ses obligations au titre du RGPD, Pôle emploi a par ailleurs procédé à une notification auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).