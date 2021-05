Pôle Emploi prévoit 2,7 millions de projets d'embauches cette année

Avec plus de 2,7 millions de projets, les intentions d'embauche progressent de 30.000 par rapport à 2019, selon une enquête publiée par Pôle emploi...

(Boursier.com) — Les entreprises prévoient d'embaucher massivement en 2021... Après une année 2020 marquée par une crise inédite et une baisse des recrutements, l'amélioration de la situation sanitaire pourrait mener à une reprise des embauches pour la deuxième partie de l'année, comme le révèle une enquête publiée par Pôle emploi mardi.

"Interrogées en fin d'année 2020, les entreprises font preuve d'optimisme : avec 2.723.000 projets", détaille le rapport. Ainsi, les intentions d'embauche progressent de 30.000 par rapport à 2019, soit une hausse de 1,1%.

Cette légère hausse des intentions d'embauche s'accompagne d'une baisse des difficultés de recrutement anticipées. Elles concernent 44,9% des projets d'embauche en 2021, contre 50,1% en 2019, précise l'opérateur public.

Niveau de difficulté élevé parmi les établissements de taille plus petite

Selon l'enquête, le niveau des difficultés reste plus élevé parmi les établissements de taille plus petite. En effet, elles concernent 49% des intentions d'embauche pour les établissements de 1 à 9 salariés, contre 39% pour les établissements de plus de 200 salariés.

Alors que l'enquête a été réalisée entre octobre et décembre dernier, le directeur Etudes et Performance de Pôle emploi Stéphane Ducatez, cité par 'Les Echos', a estimé que ces résultats ne pouvaient être remis en cause en raison du nouveau confinement mis en place ce printemps. Les entreprises ont preuve de "prudence" en ce début d'année, a-t-il néanmoins souligné.

Quels sont les métiers qui manquent de bras ?

La construction, la santé et l'agriculture sont les principaux secteurs qui comptent le plus embaucher. Pour rappel, lors du premier confinement, les chantiers avaient été arrêtés et la crise sanitaire avait également mis en évidence le manque de personnel de santé. Parmi les métiers les plus recherchés figurent des métiers à caractère saisonnier, comme les métiers agricoles (viticulteurs/arboriculteurs/cueilleurs avec 149.100 projets, agriculteurs/ouvriers agricoles s avec 88.200 projets).

Plusieurs métiers de l'hôtellerie-restauration sont également recherchés. Même si ce secteur anticipe moins de recrutements en 2021 qu'en 2019, le secteur recrute potentiellement de nombreuses personnes : serveurs avec 90.900 projets (-7,2% par rapport à 2019), aides et employés polyvalents de cuisine avec 89.500 projets (-4,7%). Certains métiers de services aux entreprises font aussi partie des métiers les plus recherchés : agents d'entretiens de locaux (113.900 projets), ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires (75.400 projets)....