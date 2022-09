Pôle emploi : la CGT dénonce des offres d'emploi "illégales"

Selon le CNTPEP-CGT, qui a rendu publique une nouvelle étude sur la qualité des offres mises en ligne sur le site de Pôle emploi, une grande majorité des annonces sont obsolètes ou inexactes. L'opérateur public conteste...

(Boursier.com) — Comme chaque année, le Comité national CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires (CNTPEP-CGT) mène une campagne pour dénoncer "les offres mensongères" de Pôle emploi. Pour la 15ème édition de son étude sur la qualité des annonces mises en ligne sur le site de l'établissement public, le syndicat indique qu'une vingtaine de militants ont étudié plus de 1.900 offres dans 13 villes.

Ils ont "épluché chaque offre, n'hésitant pas à appeler les agences intérim pour constater l'effectivité des allégations affichées sur l'offre et plus particulièrement son existence, sa nature et sa durée", affirme le comité dans un communiqué. "Après une semaine de travaux, notre constat est sans appel : Pôle-Emploi est hors-la-loi !", dénonce-t-il, estimant que 76% des offres, soit les trois-quarts disponibles, sont "illégales".

L'enquête souligne que "plus le secteur économique est concerné par l'intérim et plus le nombre d'offres illégales diffusées sur le site internet de Pôle emploi est important". Ainsi, le syndicat révèle que "95,6% des offres du bâtiment sont mensongères, bidon, inexistantes".

"Aucun contrôle n'est effectué"

Le CNTPEP-CGT rappelle par ailleurs que Pôle-Emploi a décidé d'ouvrir, depuis 2016, sa plateforme aux "partenaires privés" agrégateurs d'offres ou agences d'intérim. Il soutient qu'"aucun contrôle n'est effectué par un conseiller formé à cette tâche pourtant essentiel de contrôle". En raison de cette absence de vérification, le comité note que 95% des entreprises de travail temporaire "diffusent des offres d'un mois ou plus alors qu'elles ne proposent, en réalité, que des contrats initiaux d'une semaine".

L'étude précise également que 95% des entreprises d'aide à la personne mettent en ligne "des offres à temps plein ou 'temps partiel choisi'". Mais pour le syndicat, il s'agit d'"une farce quand on sait que 70% du temps partiel est subi - sans indiquer de planning".

Pôle emploi conteste

"Les plateformes numériques - Well Job, Hello Work, Job in Tree... - diffusent des offres déjà pourvues ou recensées sur le site, voire inexistantes. Près de 90% des offres illégales proviennent de ces plateformes", fait-il également remarquer.

Ces chiffres sont fermement contestés par l'opérateur public, qui assure que les offres "illégales" ne représenterait que 5% des annonces publiées. Cité par 'Les Echos', Pôle emploi évoque une étude qui "amalgame qualité et légalité", menée par le CNTPEP-CGT.