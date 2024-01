Pôle emploi devient France Travail : quels changements ?

Outre le changement de nom, cette évolution intervenue le 1er janvier 2024 va faire grimper le nombre de demandeurs d'emploi. Tous les bénéficiaires du RSA devront être inscrits à France Travail.

(Boursier.com) — Depuis le 1er janvier 2024, en application de la loi pour le plein emploi, Pôle emploi est devenu officiellement France Travail. Comme l'indique l'organisme sur son site, cette évolution doit permettre de garantir un accompagnement et des services "encore plus adaptés aux besoins des personnes sans emploi et des entreprises qui recrutent sur l'ensemble du territoire, grâce à une coopération renforcée avec l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion".

Regroupant Pôle emploi, les missions locales et les services départementaux, France Travail tiendra compte "de la situation globale des personnes, de leurs besoins, de leurs compétences et de leurs difficultés éventuelles, et ce dès leur inscription".

Bien que les décrets d'application de ce nouvel organisme n'aient pas encore été publiés, des ajustements sont anticipés, et les premiers effets seront principalement ressentis en 2025. A ce moment-là, toutes les personnes en recherche d'emploi devront être inscrites à France Travail.

Au 1er janvier 2024, @pole_emploi devient France Travail pour offrir progressivement un accompagnement et des services encore plus adaptés aux besoins de toutes les personnes en recherche d'emploi et des entreprises qui recrutent > >En savoir plus ?? https://t.co/op3i7cTOfx pic.twitter.com/jfFG1DkwoO

— France Travail (ex-Pôle emploi) (@FranceTravail), via Twitter

"Tous les allocataires du RSA" devront être inscrits

"Non seulement tous ceux qui demandent cette inscription, mais aussi tous les allocataires du RSA ainsi que leur partenaire ou conjoint, les jeunes inscrits auprès des Missions locales à la recherche d'un emploi et les personnes en situation de handicap accompagnées par Cap emploi, seront tous inscrits à France Travail à partir du 1er janvier 2025", précise Pôle emploi.

Actuellement, seulement un bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) sur deux est enregistré auprès de Pôle emploi. D'après le ministère du Travail, cette situation entraînera automatiquement une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, avec l'ajout de 800.000 personnes sur les listes.

Aucun changement pour les demandeurs d'emploi déjà inscrits à Pôle emploi

Concernant les demandeurs d'emploi déjà inscrits à Pôle emploi, cette fusion de services n'entraînera aucun changement. Ils pourront continuer de consulter leur conseiller selon les procédures habituelles. L'allocation chômage est désormais versée par France Travail, mais les conditions resteront inchangées. L'actualisation mensuelle se poursuivra via l'application "Mon Espace" ou sur le site de Pôle emploi, qui sera rebaptisé francetravail.fr en février 2024. Les offres d'emploi demeureront accessibles sur ce même site.

Le coût de cette transformation est estimé entre 2,3 et 2,7 milliards d'euros sur la période 2024-2026. Avec cette réforme, le gouvernement vise à réduire le taux de chômage d'ici à 2027. Pour rappel, à la mi-novembre, l'Insee a publié un taux de chômage de 7,4% au troisième trimestre, en hausse de 0,2 point par rapport au trimestre précédent, loin des 5% visés par le gouvernement.