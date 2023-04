Point d'avancement sur les principaux projets d'infrastructures attendus pour les JO 2024

Quatrième comité stratégique des mobilités JOP Paris 2024

(Boursier.com) — Avec les élus, le COJO, les services de l'Etat, les associations, les opérateurs et les entreprises de transport, le 4ème Comité stratégique des mobilités a permis de faire un point d'avancement sur les principaux projets d'infrastructures attendus pour les JO de Paris 2024.

Le Comité a constaté que les calendriers prévisionnels des chantiers sont tenus. C'est notamment le cas pour les infrastructures les plus importantes comme le prolongement de la ligne 14, le Franchissement urbain Pleyel et les chantiers à la Porte Maillot entre le prolongement d'EOLE, le prolongement du tramway T3 et le réaménagement de l'espace public.

Présentation des plans de transports des spectateurs. L'offre est dimensionnée pour accueillir l'ensemble des spectateurs en transports en commun. Pour la majorité des sites, les plans de transports actualisés sont désormais prêts et partagés.

Le plan d'action des opérateurs de transports sur la mobilisation exceptionnelle de leurs agents, pour toute la période des JOP24 a été présenté à cette occasion. Outre la très grande majorité des agents déjà en poste, la mobilisation s'appuie sur des plans de recrutements ambitieux lancés par les opérateurs, tant à la RATP, à la SNCF, que chez ADP et ses partenaires.

Point d'avancement sur la fluidité du parcours-voyageurs : Ont notamment été présentés les enjeux de temps de passage aux frontières et de récupération des bagages, de signalétique, d'information-voyageurs et de billettique.

Mobilisation massive

A ces dispositifs matériels s'ajoute également un accompagnement humain avec une mobilisation massive de 1.000 volontaires dans les aérogares et 10.000 volontaires dans les gares.

Amélie Oudea-Castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, a déclaré : "A 470 jours de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 s'accélère et les enjeux de mobilités sont au coeur des efforts de l'ensemble du Gouvernement et des opérateurs. Ce quatrième comité a permis de faire un point d'étape important sur les grands chantiers d'infrastructures et l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, d'affiner les plans de transports des spectateurs, et de bien sensibiliser les opérateurs sur la question du renforcement de leurs effectifs et l'attention à porter aux parcours et à l'expérience voyageurs. Au lendemain du vote de la loi olympique et paralympique, le travail continue pour être au rendez-vous en 2024 et livrer des Jeux pleinement alignés sur la double exigence d'accessibilité et de durabilité".

Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, a conclu : "Comme je m'y étais engagé, je maintiens le rythme des comités stratégiques des mobilités pour piloter l'ensemble des actions nécessaires au bon déroulement des opérations de transport pour l'accueil des JOP24. Qu'il s'agisse des principaux chantiers d'infrastructures, des plans de transports des spectateurs ou de la mobilisation des agents qui seront en première ligne pendant les JOP, les calendriers sont tenus et nous progressons selon nos prévisions. La préparation de ces JOP est aussi l'occasion d'améliorer notre qualité de service dans les gares et les aéroports, qui constituera un héritage durable pour les franciliens et les Français."