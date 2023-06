Podcasts : Spotify va licencier 200 personnes

La plateforme de streaming musical, qui avait massivement investi dans ces formats d'écoute, allège la voilure.

(Boursier.com) — Spotify a annoncé lundi le licenciement de 200 employés dans sa division podcast, ce qui représente environ 2% des effectifs mondiaux de la plateforme de streaming audio. La société avait ces dernières années fait le choix d'un développement agressif pour compléter ses revenus de streaming musical avec d'autres formats générateurs de revenus tels que les podcasts, dépensant plus d'un milliard de dollars pour ces formats d'écoute.

100 millions d'auditeurs de podcasts

Sahar Elhabashi, vice-présidente du groupe et responsable de l'activité podcast, a déclaré que ces coupes aideraient l'entreprise à trouver une "organisation optimale". Deux des studios de la société, Gimlet Media et Parcast, seront amenés à fusionner avec Spotify Studios. The Ringer, un troisième studio, continuera à fonctionner de manière indépendante.

Spotify avait racheté Gimlet et Parcast en 2019, avant de jeter son dévolu l'année suivante sur The Ringer, afin d'ajouter du contenu sportif et culturel à son catalogue de programmation. Selon Sahar Elhabashi, Spotify compte 100 millions d'auditeurs de podcasts.