PME : un entrepreneur sur cinq gagne moins que le SMIC

(Boursier.com) — "Non , les chefs d'entreprise ne s'en mettent pas plein les poches !", assure la la Confédération des PME (CGPME), après avoir mené l'enquête auprès de plus de 1.300 dirigeants de TPE/PME sur leur rémunération mensuelle.

Les trois quarts d'entre eux (76%) disent percevoir une rémunération mensuelle moyenne inférieure à 4.000 euros, selon cette étude. Un dirigeant sur cinq (20%) gagne même moins qu'un SMIC (moins de 1.400 euros). Les mieux payés sont 25% à toucher entre 2.600 et 4.000 euros, et 25% également à percevoir plus de 4.000 euros par mois.

Règles et contraintes

"Il est parfois bon de rappeler les difficultés auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise sur le dos desquels les règles et contraintes s'accumulent, un grand nombre de textes allant même jusqu'à les mettre en cause pénalement, en cas de non-respect de règles dont ils n'ont parfois même pas connaissance", écrit la CGPME dans un communiqué.

L'étude est basée sur les réponses de 1.331 dirigeants via des questionnaires en ligne et a été réalisée entre le 20 novembre et le 17 décembre.