Plus une entreprise est grande, moins elle a de chance d'être dirigée par une femme

Elles sont également moins bien payées : 25% des dirigeantes déclarent une rémunération annuelle (salaires, dividendes, avantages en nature, etc.) inférieure à 50.000 euros.

(Boursier.com) — C 'est une réalité "cruelle", pour reprendre le terme de Bpifrance... Plus une entreprise est grande (en chiffre d'affaires ou en nombre de salariés), moins elle a de chance d'être dirigée par une femme : 8% pour les entreprises de plus de 100 salariés, 6% pour celles en possédant plus de 250, montrent les résultats d'une étude réalisée avec le réseau Femmes Chefs d'Entreprises.

Les femmes représentent 49% de la population active mais elles ne sont que 12% à diriger une PME ou une ETI. Parmi elles, 77% gèrent des entreprises de moins de 50 salariés.

Elles sont moins bien payées

Elles sont également moins bien payées : 25% des dirigeantes déclarent une rémunération annuelle (salaires, dividendes, avantages en nature, etc.) inférieure à 50.000 euros (14% chez les hommes), 40% entre 50.000 et 100.000 euros (38% chez les hommes), et 35% supérieure à 100.000 (48% chez les hommes). Ce constat se pose quels que soient la taille de l'entreprise, le secteur d'activité et le taux de détention du capital. En revanche, l'écart s'efface lorsque les dirigeantes sont à la tête de familles monoparentales (célibataires ou divorcées, seules à s'occuper des leurs enfants).

Les cheffes d'entreprises de plus de 10 salariés ont en moyenne 50 ans. Elles sont plus souvent célibataires ou divorcées que les hommes, et ont moins d'enfants. Elles sont à 50% diplômées d'une filière de formation commerciale, là où les hommes sont à 54% diplômés d'une filière technique et scientifique.

37% ont créé leur entreprise

"Parmi les dirigeantes, 37% ont créé leur entreprise, 27% ont repris l'entreprise familiale et 10% seulement ont racheté une entreprise. On retrouve un point commun aux hommes : la création est la première voie d'accès à l'entrepreneuriat. Cependant deux divergences majeures ressortent : la reprise externe est deux fois plus faible pour les femmes, alors que la reprise familiale est à l'inverse deux fois plus importante", note Bpifrance.

Autre enseignement de cette étude : 43% des dirigeantes de PME-ETI sont majoritaires au capital, contre 57% pour les dirigeants. Cet écart de 14 points est quasiment inversé entre les dirigeantes et les dirigeants ayant des associé(e)s à parts égales (respectivement 28% et 17%).

Cette différence entre dirigeantes et dirigeants se retrouve dans toutes les voies d'accès : 31% des fondatrices partagent le capital à parts égales (contre 22% des fondateurs), 28% pour les repreneures externes (contre 12% pour les repreneurs externes) et 34% pour les repreneures familiales (contre 23% pour les repreneurs familiaux). Les dirigeantes sont ainsi moins présentes au capital que les hommes, et l'écart se creuse quand l'entreprise grandit.