Plus de la moitié des concessionnaires envisagent des réductions d'emplois en 2022

Après des ventes à l'arrêt pendant de longs mois à cause de la crise sanitaire, le marché automobile fait face à une pénurie de puces électroniques, qui allonge les délais de livraison.

(Boursier.com) — Ils sont une autre victime de la pénurie de semi-conducteurs dans le monde... Plus de la moitié des concessionnaires (60%) envisagent "des réductions d'emplois à partir du premier trimestre", selon Francis Bartholomé, le président du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), invité mardi de BFM Business.

"Vous avez deux catégories : des concessions automobiles qui payent leurs collaborateurs commerciaux sur le bon de commande, pour ceux-là pas trop de problème, le salaire est acté, il y a simplement un problème pour l'entreprise. De l'autre côté, cela représente environ la moitié (des personnes concernées), il y a des gens qui ne sont payés que sur la livraison", a-t-il expliqué...

Suppressions de postes

"Il faut compenser, on peut pas laisser des gens sans salaire, on approche de Noël et on voit bien que beaucoup de concessionnaires ont fait ce qu'il fallait pour que les collaborateurs ne soient pas trop pénalisés, mais si cela continue, le problème va être conjoncturel", a-t-il poursuivi, avec sans doute à la clef des suppressions de poste.

Après des ventes à l'arrêt pendant de longs mois à cause de la crise sanitaire, le marché automobile fait face à une pénurie de puces électroniques, qui allonge les délais de livraison. Les ventes de voitures neuves dans l'Union européenne au mois de novembre ont encore chuté de 20.5% sur un an, le pire score depuis 1993, selon l'Association des constructeurs européens (ACEA). C'est le cinquième mois consécutif de repli.

Ce phénomène se répercute en bout de chaîne sur une filière qui emploie 500.000 personnes, selon Francis Bartholomé. "Je le répète sans arrêt, je voudrais que la filière aval, que les services ne soient pas oubliés et soient traités de la même façon que nos amis de l'industrie", a plaidé Francis Bartholomé. Cette filière aval représente environ 500.000 salariés.