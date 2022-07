Plus de 6 Français sur 10 prêts à réduire leur consommation d'énergie

Selon un sondage Elabe pour 'Les Echos', 'Radio Classique' et l'Institut Montaigne, 31% des Français estiment déjà consommer le minimum de ce dont ils ont besoin...

(Boursier.com) — Face à la flambée des prix de l'énergie, les patrons de TotalEnergies, EDF et Engie ont récemment appelé les Français, dans une tribune publiée dans le 'Journal du Dimanche', à réduire leur consommation d'énergie. "Nous devons, collectivement, agir sur la demande en énergie en réduisant notre consommation pour nous redonner des marges de manoeuvre", ont-ils affirmé.

Selon un sondage Elabe pour 'Les Echos', 'Radio Classique' et l'Institut Montaigne, dévoilé ce vendredi, une majorité de Français serait disposée à faire des efforts : 63% des sondés se disent prêts à réduire dès aujourd'hui leur consommation d'énergie (gaz, électricité, essence) pour éviter des risques de pénuries cet hiver et limiter la hausse des prix de l'énergie.

L'étude, menée auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, révèle également que 31% estiment déjà consommer le minimum de ce dont ils ont besoin, et 6% pourraient réduire mais ne souhaitent pas changer leurs habitudes.

Les gestes que les Français sont prêts à adopter

Parmi les gestes que les Français pourraient adopter, 82% des personnes interrogées se disent prêts à "privilégier le programme 'éco' de son lave-linge ou lave-vaisselle, 79% citent le changement des ampoules classiques pour des LED, 72% le débranchement systématique des appareils en veille, 67% la baisse du chauffage à leur domicile.

En outre, 66% des sondés sont prêts à baisser la température de l'eau lorsqu'ils prennent une douche ou un bain, 64% à réduire leurs déplacements en voiture, 50% à moins utiliser leur sèche-linge, davantage laisser sécher leur linge à l'air libre. En revanche, seuls 45% sont disposés à moins utiliser de climatiseurs ou ventilateurs cet été.

Des conditions

Mais cet effort ne se fera pas à n'importe quel prix. Parmi les Français qui seraient prêts à réduire leur consommation d'énergie, 90% le feraient sous au moins une condition, selon l'étude. Ainsi, 62% souhaitent que "tout le monde participe à cet effort" et 58% veulent que "le gouvernement et les entreprises de l'énergie garantissent qu'en contrepartie de cet effort, les prix n'augmentent pas".

Seuls 10% des Français le feraient sans condition. Dans le détail, cette part monte jusqu'à 17% chez les sympathisants écologistes et les Français qui bouclent leurs fins de mois en épargnant, et jusqu'à 21% chez les Français qui se disent prêts à beaucoup réduire leur consommation.