Plus de 2 Français sur 3 favorables à l'ouverture des magasins le dimanche !

D'après un sondage YouGov, plus de 40% des Français estiment également que l'ouverture des magasins le dimanche serait un bon moyen de réduire le taux de chômage.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C'est une question qui a souvent été discutée : les magasins devraient-ils ouvrir le dimanche ? Oui, pour deux tiers des Français (69%), selon un sondage de l'institut YouGov mené début décembre auprès de plus de 1.000 personnes.

Parmi eux, 38% considèrent que les magasins ne devraient être ouverts qu'à certaines périodes (Noël, soldes...), contre 31% en faveur d'une ouverture des magasins le dimanche toute l'année...

Pour rappel, seuls les commerces se situant dans une zone touristique internationale (ZTI), comme à Paris où de nombreux visiteurs français ou étrangers viennent faire des achats, ont le droit d'ouvrir le dimanche sans autorisation préalable.

Par ailleurs, tous les commerces alimentaires sont autorisés à ouvrir le dimanche jusqu'à 13 heures.

Un bon moyen de réduire le chômage pour 42% des Français

Dans le détail, plus d'un tiers des sondés (36%) pense qu'il est normal qu'une partie de la population active travaille le dimanche. Pour 42% des Français, cette pratique pourrait même être un bon moyen de réduire le taux de chômage.

Mais l'ouverture des magasins le dimanche doit pouvoir permettre d'obtenir des contreparties pour les travailleurs dominicaux, selon les Français : 62% des sondés pensent qu'une majoration de salaire doit compenser le travail dominical, tandis que 19% estiment qu'il doit être suivi d'une prime exceptionnelle et 12% d'un jour de repos.

54% des Français favorables au "travailler plus, pour gagner plus"

Par ailleurs, plus d'un Français sur deux (54%) se dit d'accord avec le célèbre slogan politique "travailler plus, pour gagner plus". Toutefois, 76% des personnes interrogées estiment que chacun est "libre de travailler le dimanche tant que l'employeur respecte le droit du travail".

Les résultats du sondage ne montrent pas pour autant que les Français sont si nombreux que ça à vouloir profiter de l'ouverture des magasins le dimanche. En effet, parmi les personnes ayant affirmé que les commerces de leurs villes restent ouverts le dimanche (77% en région parisienne), seuls 16% d'entre eux disent se rendre "régulièrement" ou "très souvent" dans les magasins ce jour-là, tandis que 34% se contentent de "visites occasionnelles" et 21% déclarent même "ne jamais s'y rendre"...