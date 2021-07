Plus de 1.600 distributeurs de billets supprimés en France l'an dernier

La Banque de France comptabilisait 48.710 distributeurs sur le territoire à fin 2020.

(Boursier.com) — Les banques continuent de fermer leurs distributeurs automatiques de billets (DAB). Selon les derniers chiffres de la Banque de France publiés vendredi, on en comptait 48.710 fin 2020, complétés par 25.145 points de distribution d'espèces situés dans des commerces.

Le nombre d'automates a donc encore reculé l'an dernier (-3,2%, soit 1.610 DAB supprimés). Mais pas de quoi inquiéter la Banque de France : "cette diminution est concentrée sur les villes les plus peuplées et les mieux équipées, reflétant une optimisation des installations existantes dans les zones les mieux équipées et n'étant donc pas de nature à altérer les indicateurs d'accessibilité", peut-on lire dans un communiqué.

Pas de recul dans les petits villages

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, le nombre d'automates est effectivement resté stable.

"L'état des lieux à fin 2020 conforte le diagnostic de l'an passé selon lequel plus de 99% de la population métropolitaine âgée de 15 ans et plus résident soit dans une commune équipée d'au moins un automate, soit dans une commune située à moins de quinze minutes en voiture de la commune équipée la plus proche", écrit l'institution.