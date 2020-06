Plus d'une annonce sur deux ne respecte pas l'encadrement des loyers à Paris

Cette proportion augmente significativement quand les logements sont situés dans les arrondissements les plus chers, selon une étude de Meilleursagents.

(Boursier.com) — Un an après le retour de l'encadrement des loyers à Paris, le bilan n'est pas très glorieux... Plus d'une annonce sur deux ne respecterait pas les règles dans la capitale (53%), selon une étude réalisée par le site Meilleurs Agents, qui se base sur 5.500 annonces d'agences immobilières pour des locations non meublées.

"Cette proportion augmente significativement quand les logements sont situés dans les arrondissements les plus chers de la capitale : Paris 6ème (70%), Paris 7ème (60%) et Paris Centre (67%)", peut-on lire dans cette étude.

Des abus criants sur les petites surfaces

Sans surprise, les petites surfaces sont les plus touchées par ce phénomène : près de 80% des annonces d'appartements de moins de 20m2 sont illégales contre 45% pour les appartements de 60m2 à 80m2.

Ailleurs, les petites surfaces sont là encore les plus perdantes car les loyers affichés dépassent de 22% en moyenne le loyer de référence et les abus peuvent aller bien au-delà. "Ainsi, un petit 2 pièces de 18m2 dans un immeuble 1900 dans le quartier de la Plaine Monceau du 17ème arrondissement est affiché à 1.000 euros par mois (hors charges) alors qu'il devrait être affiché à 555 euros maximum", observe Meilleurs Agents.

Difficile de cerner les raisons

"L'étude ne nous permet pas de déterminer si les bailleurs justifient le dépassement par le complément de loyer (caractéristiques exceptionnelles du bien). Celui-ci doit être obligatoirement mentionné dans le bail", déclare Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents.

Depuis sa mise en place en juillet 2019, le dispositif d'encadrement des loyers "a réussi à freiner la hausse des prix des locations alors que les loyers avaient augmenté d'environ 7% depuis 2017". Meilleurs Agents constate même une légère baisse pendant les six premiers mois suivant l'implémentation du plafonnement. Cependant, depuis le début de l'année, la tendance haussière repart. "Ce phénomène peut s'expliquer par le peu de recours déposés, résultant de la complexité de la procédure qui n'inciterait donc pas les propriétaires à respecter davantage l'encadrement", selon les auteurs de l'étude.

Mal calibré

Mais le dispositif est mal calibré, et les bailleurs ne sont pas toujours mal intentionnés. L'encadrement repose sur un loyer de référence par quartier, qui ne prend pas en compte toute l'hétérogénéité du marché immobilier parisien. Meilleurs Agents cite le quartier Clignancourt dans le 18ème arrondissement de Paris : le même loyer de référence (27,50 euros pour un 2 pièces d'un immeuble avant 1946) est appliqué pour des biens très recherchés sur la place des Abbesses comme ceux du boulevard Ney avec vue sur le périphérique. Difficile donc d'y voir clair et de fixer le bon loyer...