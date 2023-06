Plus d'un tiers des TPE-PME n'acceptent toujours pas les paiements par carte en France

Au global, l'acceptation des paiements par carte par les petites et moyennes entreprises a légèrement augmenté au cours de l'année écoulée

(Boursier.com) — Pour le compte de Visa, Dynata a interrogé 5.563 personnes dans 14 pays européens afin de mieux comprendre les besoins des très petites et petites entreprises en matière de paiements... L'enquête a été menée à la fin de l'année 2022. Les très petites et petites entreprises comprennent les sociétés comptant moins de 50 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros. Parmi les observations les plus marquantes, plus d'un tiers (36%) des TPE-PME n'acceptent pas les paiements par carte en France.

Un quart (25%) des TPE-PME françaises seraient susceptibles d'accepter les paiements par carte s'ils ne nécessitaient pas d'équipement supplémentaire... Avec près de 100% d'acceptation pour les paiements par carte, le secteur du commerce de détail se positionne en tête dans ce domaine, 49% ayant déclaré une croissance de leur chiffre d'affaires comprise entre 6% et 15% après l'introduction des paiements par carte...

Secteurs d'activité

Au global, l'acceptation des paiements par carte par les petites et moyennes entreprises a légèrement augmenté au cours de l'année écoulée, mais diffère sensiblement selon le secteur d'activité... Cependant, 64% des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros et qui emploient moins de 50 personnes acceptent désormais les paiements par carte de débit en France. C'est ce qui ressort de cette étude de Visa, pour laquelle la société d'études de marché Dynata a interrogé 805 petites entreprises en France.

Pour les TPE-PME acceptant les paiements par carte, les avantages sont évidents : une majorité (77%) pense que les paiements par carte réduisent le risque de ne pas être payé, et un nombre similaire estime qu'ils sont plus simples que les autres modes de paiement (72%). Plus de la moitié des PME reconnaissent avoir constaté une augmentation de leurs ventes lorsque les clients utilisent des cartes (57%).

Avec des si...

L'un des principaux obstacles à l'acceptation des paiements par carte est le coût perçu de l'équipement nécessaire (57%)... Toutefois, 30% des TPE-PME seraient encouragées à envisager l'acceptation des cartes si elles constataient un changement dans le comportement client (21%) et si elles n'avaient pas besoin d'équipement supplémentaire (25%). La technologie Tap-to-Phone de Visa permet aux appareils mobiles d'accepter les paiements sans contact sans matériel supplémentaire.

Sophie Noel, Head of Merchant Sales and Acquiring chez Visa France & Belgique and Luxembourg, a commenté : “Notre dernière étude montre que, bien que les avantages de l'acceptation des cartes pour les PME soient évidents, il reste des opportunités de croissance en France. Visa dispose de la technologie nécessaire pour aider les entreprises de toutes tailles à accepter les paiements numériques. Avec la technologie Visa Tap-to-phone, les commerçants peuvent accepter en toute sécurité les paiements sans contact en activant leurs smartphones Android et Apple, sans équipement supplémentaire, créant ainsi des expériences de paiement rapides, sécurisées et sans points de friction pour le consommateur".

En ce qui concerne les secteurs d'activité, il existe des différences significatives dans l'acceptation des paiements par carte... C'est dans les magasins qui fournissent aux consommateurs des produits du quotidien, comme le commerce de détail (92%) et l'alimentaire (85%), que le taux d'acceptation est le plus élevé. Au bas de l'échelle, nous retrouvons les petites entreprises du secteur de l'éducation (59%).

"Les PME réagissent au contexte économique difficile en améliorant, entre autres, l'expérience client et en proposant des options de paiement numérique", déclare Sophie Noel, Head of Merchant Sales and Acquiring chez Visa France & Belgique and Luxembourg."Comme le montre notre étude, l'introduction de l'acceptation des paiements par carte pourrait également contribuer à l'augmentation des ventes. Près de la moitié des commerçants interrogés (49%) ont déclaré avoir enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires comprise entre 6% et 15% après l'introduction de l'acceptation de la carte."