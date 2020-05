Plus d'un million de PV distribués pendant le confinement

Selon Christophe Castaner, 20.700 000 contrôles ont été réalisés en France entre le 17 mars et le 11 mai.

(Boursier.com) — Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner salue "le civisme et le sens des responsabilités des Français, sans lesquels nous n'aurions pas réussi collectivement le confinement", dans un entretien accordé au quotidien 'La Montagne' mardi.

Il dresse également un premier bilan, alors que les Français n'ont plus besoin de produire d'attestation pour sortir de chez eux, mais que les déplacements de plus de 100 kilomètres restent surveillés, de même que l'usage des transports en commun en Île-de-France.

Près de 21 millions de contrôles

Entre le 17 mars et le 11 mai, les forces de l'ordre ont réalisé plus de 20.700.000 contrôles sur le territoire national, qui ont donné lieu à 1,1 million de contraventions. "Pour deux tiers, il s'agissait de personnes qui n'avaient pas d'attestation sur elles", Christophe Castaner. Jusqu'à 160.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés certains week-ends pour éviter des déplacements massifs.

"Au total sur l'ensemble des contrôles, nous avons relevé un peu moins de 6% d'infractions. Dès le départ, c'était ma consigne aux forces de sécurité : notre objectif n'est pas de sanctionner, mais toujours de protéger et de faire en sorte que les Français se protègent eux-mêmes", explique le ministre.