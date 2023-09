Plus d'un Français sur deux ne parvient pas à mettre de l'argent de côté

Et près d'un Français sur cinq vit à découvert, selon un baromètre du Ipsos/Secours populaire publié ce mercredi...

(Boursier.com) — Après une année 2022 déjà marquée par une forte dégradation et la hausse des prix, la situation des Français continue de se détériorer en 2023. Pour la 17ème année consécutive, Ipsos et le Secours Populaire ont dévoilé les résultats du "Baromètre français de la pauvreté et de la précarité". Il en ressort que plus d'un Français sur deux (53%) affirment ne pas parvenir à mettre de l'argent de côté (+1 point en un an).

L'étude, publiée ce mercredi, révèle un fait plus alarmant encore : près d'un sur cinq (18%) vit à découvert, ce chiffre ayant augmenté de 3 points au cours de la dernière année. Une "situation aussi aberrante qu'angoissante" qui touche près d'un tiers des ouvriers (31%) et un quart des employés (25%), détaille l'association.

"La situation est loin de s'être améliorée en 2023 pour les foyers en prise avec l'augmentation violente des prix", estime-t-elle, précisant que le baromètre a été mené les 17 et 18 juin dernier auprès de 996 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 16 ans et plus.

Près d'un tiers des Français ont des difficultés pour accéder à une alimentation saine

Les difficultés liées à la gestion des dépenses courantes continuent de s'aggraver cette année, atteignant de nouveaux niveaux record. L'enquête souligne que 45% des Français interrogés rencontrent des difficultés pour payer certains actes médicaux, soit une augmentation de 6 points par rapport à l'année précédente.

De plus, 45% ont du mal à couvrir leurs dépenses énergétiques, soit une hausse de 4 points en un an, tandis que 43% peinent à se permettre des fruits et légumes frais, en hausse de 6 points. En outre, près d'un tiers des Français (32%) éprouvent des difficultés à se procurer une alimentation saine qui leur permette de prendre trois repas par jour.

Selon l'étude, ces chiffres sont particulièrement alarmants au sein des ménages à revenu modeste, puisque 57% des personnes interrogées dont le revenu mensuel net du foyer est inférieur à 1.200 euros ont du mal à accéder à une alimentation saine permettant de prendre trois repas par jour, ce qui représente une hausse de 10 points.

Près de 3 Européens sur 10 sont dans une situation précaire

Pour la deuxième année consécutive, le baromètre a été complété par une enquête européenne. Ainsi, près de 3 Européens sur 10 affirment se retrouver dans une situation précaire, les obligeant à faire des concessions sur des besoins fondamentaux tels que la nourriture ou le chauffage de leur logement.

Près d'un Grec sur deux (49%) se déclare précaire. "Au-delà des personnes en situation de précarité, la majorité des Européens (56%) s'en sort mais doit faire attention, seuls 15% déclarant avoir une bonne situation", ajoute l'étude.