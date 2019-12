Plus d'1 Français sur 5 prévoit un budget inférieur à 150 euros pour Noël

Plus d'1 Français sur 5 prévoit un budget inférieur à 150 euros pour Noël









19% prévoient un budget de plus de 450 euros selon la dernière étude SFAM...

(Boursier.com) — Dans sa dernière étude, SFAM a enquêté sur le budget des Français destiné aux cadeaux de Noël cette année...

Si près de 19% prévoient un budget de plus de 450 euros, à l'inverse, 21% d'entre eux ne souhaitent pas dépasser 150 euros.

Une majorité de Français semble quant à elle vouloir limiter ses dépenses puisque 53% des sondés ont prévu de dépenser moins que l'année passée pour leurs achats de Noël.

Enfants en tête

Au final, près d'un sondé sur deux (49%) s'est fixé un budget allant de 150 à 450 euros. Qui seront les plus gâtés en cette fin d'année ? Sans surprise, les enfants arrivent largement en tête...

En effet, 56% des Français ont prévu de privilégier leurs petites têtes blondes, viennent ensuite les conjoints (22%) et les parents (18%). Quant aux beaux-parents, ils arrivent bons derniers avec... 0,1 %.

Le smartphone en vedette

Quels seront les produits les plus prisés ? En matière d'envies high tech, la star de ces fêtes de fin d'année est incontestablement le smartphone. Il arrive en tête de liste des produits 'high tech' que les Français rêvent de trouver sous le sapin (42%), suivi de l'ordinateur (24%), l'électroménager (20%) et la console de jeux (16%).

42% des Français sont par ailleurs prêts à souscrire à une assurance pour les cadeaux 'high tech' qu'ils recevront...

Les appareils reconditionnés émergent !

L'étude SFAM qui annonçait que 52% des Français étaient prêts à profiter du Black Friday pour acquérir des produits 'high tech' reconditionnés montrent que les particuliers sont de plus en plus soucieux de leur manière de consommer. Ils se tournent ainsi progressivement vers des moyens de consommation ou des produits respectueux de l'environnement, "sans toutefois sacrifier à leurs envies de technologie et à la qualité"...