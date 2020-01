Plus d'1 Français sur 2 envisage de changer de banque en 2020

Plus d'1 Français sur 2 envisage de changer de banque en 2020









49% des Français ignorent le montant annuel de leurs frais bancaires...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Moneway a mené une enquête auprès de 14.000 personnes sur le délicat sujet des frais bancaires. Un sondage qui montre que, au-delà de la gestion chaotique des frais, l'insatisfaction bancaire grandit aussi vite que l'envie de changement en 2020...

Des frais très flous

Les Français sont bien loin de scruter à la loupe leur relevé de compte pour analyser leurs comptes. En effet, plus de 49% des Français ne connaissent absolument pas de manière précise le montant annuel de leurs frais bancaires.

Connaissez-vous le montant annuel total de vos frais bancaires ? Réponses Global Femmes Hommes Oui, au centime prêt 10% 8% 11% Oui, mais très vaguement 41% 39% 42% Non, pas de manière précise 49% 53% 47%

Peu de négociation avec les banquiers

Qui plus est, en cas de frais supplémentaires et inhabituels sur leur compte, plus de 62% des Français ne prennent même pas contact avec leur banquier pour obtenir plus d'informations ou pour éventuellement en négocier le montant (37% ne le font jamais et 25% très rarement). Seulement 24% le font lorsque ces frais sont beaucoup trop élevés...

En cas de frais supplémentaires sur vos relevés, contactez-vous votre banque ? Réponses Global Femmes Hommes Oui systématiquement 14% 11% 17% Oui quand ils sont trop élevés 24% 26% 22% Non très rarement 25% 26% 23% Non jamais 37% 37% 38%

Des Français insatisfaits

A la question Êtes-vous satisfait(e) des services de votre banque ? , seulement 19% des Français répondent par l'affirmative. Ainsi, 38% ne sont pas vraiment contents et plus de 43% sont littéralement pas du tout satisfaits...

Êtes-vous satisfait(e) des services de votre banque ? Réponses Global Femmes Hommes Oui très 3% 4% 2% Oui à peu près 16% 16% 15% Non pas vraiment 38% 39% 37% Non pas du tout 43% 41% 46%

Un manque d'informations

Pour 42% des Français, ce sont les banques en ligne qui proposent les frais les plus bas du marché. Or, il est avéré que ce sont les banques mobiles et les néo-banques qui sont aujourd'hui les plus attractives sur ces services, ce que savent seulement 29% des personnes interrogées.

Selon vous, quel type de banque propose les frais les plus bas ? Réponses Global Femmes Hommes Les banques traditionnelles 6% 8% 4% Les banques en ligne 42% 39% 44% Les néo-banques ou banques mobiles 29% 27% 31% Je ne sais pas 23% 26% 21%

Le changement, c'est maintenant ?

Si les frais bancaires deviennent trop importants, plus de 83% des femmes et 81% des hommes avouent qu'ils seraient enclins à quitter leur banque. D'ailleurs, plus de 53% des Français pensent opérer ce changement bancaire en 2020.

Quitteriez-vous votre banque à cause de frais trop importants ? Réponses Global Femmes Hommes Oui 82% 83% 81% Non 18% 17% 19% Prévoyez-vous de changer de banque en 2020 ? Réponses Global Femmes Hommes Oui 53% 55% 51% Non 47% 45% 49%

Méthodologie : enquête réalisée auprès de 14.057 personnes représentatives de la population nationale française selon la méthode des quotas, durant la période du 12 au 21 janvier 2020. Sondage effectué en ligne, sur le panel propriétaire BuzzPress France regroupant plus de 21.000 personnes. Toutes les informations mises en avant par les personnes interrogées sont déclaratives...