Pluie d'interdictions sur l'application TikTok

Commission européenne, Parlement européen, Etats-Unis, Canada... l'application chinoise n'est pas en odeur de sainteté.

(Boursier.com) — Tous contre TikTok ? Le Parlement européen a décidé à son tour d'interdire l'application chinoise de partage de courtes vidéos mardi, sur les téléphones professionnels de ses employés. La raison invoquée est toujours la même : la sécurité. Selon l'agence de presse Reuters, cette interdiction s'appliquera aussi aux appareils mobiles personnels de ces employés sur lesquels sont installés un accès aux courriels du Parlement et d'autres accès au réseau. La décision devrait être officialisée très prochainement, selon un responsable de l'UE.

La Commission européenne et le Conseil européen ont déjà annoncé la semaine dernière une interdiction de TikTok sur les téléphones de leur personnel, de crainte que les autorités chinoises puissent se servir de cette application appartenant au groupe ByteDance pour récolter des données des utilisateurs et promouvoir leurs intérêts. Face à ces accusation, Chine dément avoir de telles intentions.

Vers une interdiction totale ?

Les restrictions à l'utilisation de TikTok se multiplient ces dernières heures dans des administrations ou des organisations internationales. La Maison blanche vient de demander que l'application développée par le chinois ByteDance soit désinstallé des téléphones et systèmes des agences fédérales et d'empêcher tout trafic internet vers la compagnie, afin de protéger les données américaines. Plusieurs agences fédérales américaines, comme le Pentagone et le département d'Etat, avaient déjà appelé leurs employés à supprimer TikTok de leurs appareils professionnels et le Canada a fait de même.

La défiance pourrait-elle aller plus loin ? Alors que la situation politique est tendue entre Washington et Pékin, alimentée par le survol du pays d'un présumé ballon espion chinois ce mois-ci, certains élus américains voudraient une soltution radiacale : l'interdiction pure et simple aux Etats-Unis.