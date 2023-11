Plein emploi : "Nous n'y sommes pas !", prévient Emmanuel Macron

Le président de la République rejette l'idée d'une "pause" dans les réformes, alors que le taux de chômage a enregistré une légère hausse au troisième trimestre...

(Boursier.com) — Alors que l'exécutif souhaite atteindre le plein emploi, soit un taux de chômage autour de 5% en 2027, le président de la République, Emmanuel Macron, qui présentait ce mardi à l'Elysée un nouveau programme visant à accompagner des PME entravées dans leur croissance, a ironisé sur les oppositions, qui appellent à une "pause" dans les réformes du marché du travail.

"On va devoir continuer à mettre beaucoup d'énergie collectivement pour le pays, parce que je vois avec inquiétude le discours ambiant et j'ai le sentiment, quand je regarde ces derniers mois, qu'on serait arrivé. Quand j'écoute les grands débats, l'assurance-chômage, les retraites, on peut en redistribuer, revenir en arrière, mettre sur pause la réforme", a affirmé le chef de l'Etat.

"Réveillez-vous ! Je vous le dis en toute sincérité, réveillez-vous", a-t-il lancé, rappelant qu'"on est à 7% de taux de chômage". Selon les chiffres publiés par l'Insee mi-novembre, le taux de chômage a, en effet, enregistré une légère hausse au troisième trimestre, à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte), contre 7,2% au deuxième trimestre.

EN DIRECT | Gagner la bataille de l'export : suivez le lancement du programme ETIncelles. https://t.co/9qEsJXIEGM

— Élysée (@Elysee), via Twitter

"L'avenir du pays n'est pas encore assuré"

"Il y a aujourd'hui, au moment où je vous parle, des restaurateurs qui n'arrivent pas à ouvrir en pleine saison parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des hôtels qui n'ont pas ouvert à plein parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher", a-t-il constaté. "On a des entreprises dans tous les secteurs qui voudraient se développer qui ne prennent pas de clients parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des finances publiques qui ne nous donnent pas le sentiment qu'on peut lâcher l'effort non plus", a poursuivi Emmanuel Macron.

"Donc, quiconque pense que le temps est au repos, au mauvais compromis, c'est-à-dire, celui qui se fait contre l'énergie de l'Etat, de la société civile, de notre tissu économique [...] Nous ne vivons pas dans le même monde", a jugé le président français. Estimant que "l'avenir du pays n'est pas encore assuré", Emmanuel Macron a prévenu que "nous allons devoir redoubler de courage et d'énergie en matière de travail, d'emploi". "Nous n'y sommes pas", a-t-il assuré.

"Nous avons fait beaucoup pour passer de 9% à 7% de taux de chômage"

Emmanuel Macron, qui a donné ce mardi le coup d'envoi d'ETIncelles, un programme d'accompagnement "privilégié aux PME à fort potentiel" souhaitant devenir des entreprises de taille intermédiaire (ETI), a également vanté son bilan de réformes, qui ont contribué à réduire le chômage de plus de 9% à 7%.

De la même manière, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'était félicité de ces avancées dans une interview accordée à 'La Tribune Dimanche'. "Nous avons fait beaucoup pour passer de 9% à 7% de taux de chômage", avant d'ajouter : "Mais pour passer de 7% à 5%, nous devons faire des choix courageux. Cela passe par une réflexion sur notre modèle social, notamment l'assurance chômage".

Pour le locataire de Bercy, "tous les dispositifs d'indemnisation qui nourrissent le chômage des seniors doivent être revus", faisant référence aux avantages dont bénéficient les Français les plus âgés, tels que la durée d'indemnisation plus longue. "Chacun peut comprendre que nous risquons de nous retrouver dans une impasse si nous n'avons pas le courage de transformer notre modèle social en profondeur. Ceux qui prétendent l'inverse préparent des jours difficiles pour notre pays, avec plus de dette, plus d'impôts et plus de chômage. Il n'y a pas de nation forte sans finances publiques bien tenues", a ajouté Bruno Le Maire.