PlayStation 5 : Sony confirme que la pénurie est terminée

Depuis son lancement en novembre 2020, la PlayStation 5 a dû faire face à de nombreuses ruptures de stock, faute de composants électroniques pour fabriquer suffisamment d'unités. Alors que les joueurs espéraient une annonce avant Noël, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, s'est finalement exprimé mercredi sur la disponibilité de la console de jeux à l'occasion du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.

"Nous apprécions vraiment le soutien et la patience de la communauté PlayStation alors que nous avons géré une demande sans précédent au milieu des défis mondiaux au cours des deux dernières années", a affirmé le patron de la division jeux vidéo de Sony lors d'un discours d'ouverture.

"Tous ceux qui veulent une PS5 devraient avoir beaucoup moins de difficultés à en trouver une chez les revendeurs du monde entier, à partir d'aujourd'hui", a-t-il poursuivi, promettant ainsi la fin de la pénurie de la console, alors que les consommateurs français et européens devaient jusqu'ici se contenter de réservations ou de stocks très limités depuis sa sortie.

30 millions d'unités vendues

Pour autant, les ruptures de stock n'ont pas pénalisé le constructeur, qui indique avoir réalisé un mois historique en décembre 2022. Après un peu plus de deux sur le marché, "nous avons vendu plus de 30 millions d'unités dans le monde", a précisé Jim Ryan. A titre de comparaison, la PlayStation 4 s'est vendue à 117,2 millions d'exemplaires en presque 10 ans d'exploitation.

Début décembre, lors de la remise des Playstation Partner Awards au Japon, le patron de Sony Interactive Entertainment avait déjà expliqué que les problèmes d'approvisionnement de la PS5 au Japon et en Asie étaient définitivement réglés.

"Nous souhaitons annoncer à tout le monde que nous avons résolu le problème d'approvisionnement à long terme de la Playstation 5 et que nous serons capable de la livrer à de nombreux clients au Japon et en Asie à partir de cette période d'achats de fin d'année et jusqu'en 2023", avait-il assuré.