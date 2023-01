Plateformes téléphoniques des services publics : 40% des appels n'aboutissent pas

Une étude montre que la durée d'attente moyenne est de neuf minutes.

(Boursier.com) — Sur les 1.500 appels passés dans le cadre de l'enquête, 40% n'ont pas abouti... Le Défenseur des droits et l'Institut National de la Consommation publient jeudi les résultats d'une étude sur la disponibilité et la qualité des réponses apportées aux usagers par les plateformes téléphoniques de quatre services publics : la Caisse d'allocations familiales (CAF), Pôle Emploi, l'Assurance Maladie et l'Assurance retraite (CARSAT).

Si des disparités importantes ont été observées entre les quatre organismes, les résultats sont mauvais. La durée moyenne d'attente pour obtenir un interlocuteur est supérieure à 9 minutes. "Par ailleurs, les écoutants des plateformes téléphoniques se limitent trop souvent à renvoyer les usagers vers le site Internet de l'organisme, sans même s'assurer que la personne dispose d'un ordinateur ou d'un accès à Internet. Cette pratique crée une rupture d'égalité entre usagers et montre que le téléphone ne constitue toujours pas une véritable alternative au numérique", peut-on lire dans un communiqué.

60% de réponses satisfaisantes

Certes, les interlocuteurs sont aimables, d'après le retour des sondés, mais la qualité des renseignements n'est pas toujours au rendez-vous. Les taux de réponses satisfaisantes faisant suite à une demande d'informations ne dépassent jamais 60%, quelle que soit la plateforme étudiée.

Le Défenseur des droits avait déjà publié une première étude sur ces plateformes du service public il y a six ans, et constate que depuis, les choses ont peu avancé. Il rappelle que 13 millions de personnes sont en difficulté, voire dans l'incapacité d'utiliser le numérique pour réaliser leurs démarches administratives. "L'accès à l'information reste encore un parcours du combattant pour les usagers qui ne maîtrisent pas l'utilisation d'Internet", selon ses conclusions.