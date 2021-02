Plateforme de discussion : Facebook planche sur un nouveau service pour concurrencer "Clubhouse"

"Les dirigeants de Facebook ont demandé à des employés de créer un produit similaire, connu en interne sous le nom provisoire de 'Fireside'", affirment deux sources anonymes citées par le 'New York Times'...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après avoir déjà intégré des fonctions similaires aux stories de Snapchat et aux courtes vidéos musicales de TikTok, Facebook préparerait déjà un concurrent de Clubhouse... Le réseau social de Mark Zuckerberg souhaite en effet proposer au plus vite sa propre alternative de la nouvelle plateforme à la mode, qui permet de discuter par messages vocaux, comme le révèle le 'New York Times'.

Lancée au printemps dernier et déjà fréquentée par quelque 2 millions d'utilisateurs toutes les semaines, l'application Clubhouse, portée par la crise sanitaire, mais aussi par son côté club privé et "select", n'est disponible que sur invitation et sur les appareils de la marque Apple.

Les utilisateurs ont la possibilité d'accéder à des salons pouvant compter jusqu'à 5.000 membres, sur des sujets très variés, où les auditeurs peuvent être passifs, mais aussi demander la parole. Plusieurs personnalités, telles que le fondateur de Tesla et SpaceX Elon Musk, qui a récemment annoncé qu'il discuterait bientôt sur Clubhouse avec le rappeur Kanye West, ont contribué à sa renommée ces dernières semaines...

Facebook a demandé "à des employés de créer un produit similaire"

Ainsi, Facebook, qui vise à se développer dans de nouvelles formes de communication, va préparer un produit sur ce même modèle, selon le quotidien new-yorkais, qui cite deux sources anonymes proches du dossier. "Les dirigeants de Facebook ont demandé à des employés de créer un produit similaire, connu en interne sous le nom provisoire de 'Fireside' ['au coin du feu', ndlr]", ont-elles expliqué...

Just agree to do Clubhouse with @kanyewest — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

"Nous connectons les gens grâce aux technologies audio et vidéo depuis de nombreuses années et nous explorons toujours de nouvelles façons d'améliorer cette expérience pour les gens", s'est contentée de rappeler au journal Emilie Haskell, porte-parole de Facebook.

Une fonctionnalité de type Clubhouse sur Twitter

Preuve que le format audio pourrait devenir une tendance de fond, Twitter avait déjà déployé fin 2020 "Spaces", une fonctionnalité de type Clubhouse, pour certains utilisateurs en Inde. Il s'agit en effet d'un service de salle de discussion virtuelle, permettant aux utilisateurs de rejoindre ou d'héberger des discussions vocales sur la plateforme.

Pour rappel, le réseau social de Mark Zuckerberg avait déjà repris le modèle des "stories", un format qui avait d'abord été lancé par Snapchat. Instagram, qui appartient à Facebook depuis 2012, avait aussi créé "Reels". Ce service, intégré à la plateforme et qui permet de créer de courtes vidéos musicales, ressemble beaucoup à l'application très populaire chez les jeunes TikTok...