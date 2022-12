Planification écologique : une action collective pour la forêt !

La feuille de route forêt vise à repenser la forêt de demain, sous toutes ses composantes, de l'amont à l'aval...

(Boursier.com) — Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, a réuni ce jeudi 1er décembre aux côtés de Christophe Béchu, ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement et Bérangère Couillard, secrétaire d'Etat à la Biodiversité, le conseil supérieur de la forêt et du bois afin de lancer la feuille de route forêt de la planification écologique.

Chantier prioritaire de la planification écologique "France Nation Verte" lancée par la Première Ministre le 21 octobre, la feuille de route forêt vise à repenser la forêt de demain, sous toutes ses composantes, de l'amont à l'aval. Sa mise en oeuvre sera pilotée par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en lien avec les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer, de l'Ecologie, de l'Energie, du Logement, de l'Industrie et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et associera l'ensemble des acteurs de la forêt et de la filière bois.

Cette feuille de route fixe cinq axes de travail, élaborés à partir des 25 mesures issues des Assises de la forêt qui se sont tenues entre octobre 2021 et mars 2022 :

Mieux prévenir les risques et lutter contre les incendies ; Adapter la forêt au changement climatique ; Gérer durablement les forêts ; Restaurer et préserver la biodiversité, les services écosystémiques et les sols des forêts ; Structurer et développer la filière pour mieux valoriser les produits bois.

Un an après les conclusions des Assises, toutes les mesures sont lancées, et trouvent une traduction concrète, avec notamment :

- au regard des enjeux du changement climatique : la poursuite du financement financier de l'État, initié en 2021, pour reconstituer et adapter les forêts qui font face au changement climatique, l'installation d'une nouvelle commission scientifique dédiée aux essences d'avenir, le soutien financier aux investissements dans la filière graines et plants, maillon pivot du renouvellement forestier,

- au regard des enjeux environnementaux : l'identification des forêts domaniales à potentiel de subnaturalité qui seront placées sous protection forte.

- au regard des enjeux de renforcement et de structuration de la filière forêt-bois : le soutien financier à des projets d'investissements dans les entreprises de transformation du bois, le développement de la contractualisation des ventes de bois issues des forêts domaniales,

- au regard des enjeux sociétaux : l'acquisition et la mise à disposition de données Lidar haute résolution pour mieux connaître nos forêts, le renforcement des actions de sensibilisation des publics scolaires sur les enjeux forestiers.

Ce déploiement va se poursuivre...

En parallèle, un travail d'élaboration d'une stratégie pluriannuelle de renouvellement et d'adaptation des forêts face au changement climatique est lancé dans la continuité des annonces du Président de la république du 28 octobre dernier autour de l'ambition forte de planter 1 milliard d'arbres et de renouveler 10% de la forêt. Ce travail associera l'ensemble des acteurs concernés et viendra définir les surfaces concernées, la dynamique, les essences à utiliser, les financements à mobiliser, en particulier les conditions aux financements publics dédiés, et les conditions de réussite à réunir.

Par ailleurs, un groupe de travail va être installé pour identifier les freins et leviers pour augmenter la part de forêt privée disposant d'un document de gestion forestière, reprendre en main les biens vacants et sans maître, lutter contre le morcellement de la forêt privée et regrouper la gestion. La mise en gestion des forêts privées morcelées apparaît comme une action nécessaire pour sécuriser sur le temps long les différentes fonctions de la forêt dans un contexte de changement climatique.

Enfin, une attention particulière sera consacrée aux forêts d'outre-mer et à leurs spécificités avec la réunion début 2023 de la commission consultative sur les forêts d'outre-mer de l'ONF.

Pour accompagner et accélérer le déploiement de ces mesures, le gouvernement a mobilisé le dispositif France 2030.

Plusieurs nouveaux lauréats ont ainsi été annoncés par les ministres, en lien avec le Secrétaire général pour l'investissement. Ce sont ainsi plus de 170 ME de crédits mobilisés par l'Etat pour soutenir les investissements de capacité et de compétitivité dans l'industrie du bois, et notamment accompagner le développement des usages du bois dans le cadre de la décarbonation de l'économie française. Les appels à projets se poursuivent avec de nouvelles relèves prévues sur 2023.

Deux appels à projets complémentaires sont lancés venant concrétiser les suites données à ces Assises :

Un appel à manifestation d'intérêt à l'attention des entreprises de travaux forestiers, dont l'objectif est d'apporter une aide aux investissements de ce maillon essentiel d'entreprises. Un appel à manifestation d'intérêt à l'attention des acteurs des territoires qui souhaitent engager des démarches de concertation territoriale pour valoriser la multifonctionnalité des forêts, et notamment pour assurer la compréhension citoyenne des enjeux forestiers complexes à l'échelle d'un territoire.

Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, a déclaré : "Notre feuille de route est claire pour la forêt et le bois avec la mise en oeuvre des mesures issues des Assises de la forêt et du bois, qui se déclinent aujourd'hui opérationnellement et les travaux complémentaires lancés par le Gouvernement dans le cadre de la planification écologique et en cohérence avec les objectifs fixés par le Président de la république. Nous avons une ambition pour cette filière forêt-bois, au coeur des défis du changement climatique et de souveraineté. Nous devons pour cela lui donner de la visibilité et de la cohérence dans l'action publique et l'accompagner dans ses efforts de structuration."

Le ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu, a déclaré : "Le Gouvernement porte une action forte pour la forêt française. Je souhaite que cette action soit partagée avec l'ensemble des acteurs de la filière, afin d'adapter nos forêts à la réalité climatique de la France du XXIème siècle. Le réchauffement climatique s'impose à nos forêts ; nous devons y mettre plus de biodiversité, replanter des espèces plus adaptées aux climats chauds et secs, transformer nos modèles de gestion, pour que la forêt redevienne un espace de stockage de carbone nécessaire au respect des engagements climatiques de la France."

"La filière forêt-bois est un levier puissant pour décarboner notre économie et accélérer la transition environnementale. Nous avons de nombreux défis à relever ensemble : construire des bâtiments en structure bois peu émetteurs de carbone, produire du bois de construction français de qualité, mieux structurer la filière et enfin renforcer notre outil industriel. De l'amont à l'aval, à nous d'amplifier collectivement ces ambitions" a indiqué Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement.