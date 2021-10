Plan France Relance : Olivier Dussopt se rendra dans les Hautes-Pyrénées lundi

Il tiendra une réunion avec les représentants des services publics locaux du département dont les activités industrielles et commerciales sont exploitées en régie.

(Boursier.com) — Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, se rendra lundi 25 octobre à Argelès-Gazost, La Barthe-de-Neste et Tournay, dans les Hautes-Pyrénées, dans le cadre du déploiement du plan France Relance et du soutien aux collectivités pour faire face à la crise sanitaire.

Le ministre débutera son déplacement par la visite des thermes d'Argelès-Gazost, établissement moteur du tourisme et vecteur d'emplois dans la commune, qui a été fortement impactée par la crise de la Covid-19. Les équipements publics locaux font en effet l'objet d'un soutien particulier dans le cadre de France Relance.

A l'issue, Olivier Dussopt tiendra une réunion avec les représentants des services publics locaux du département dont les activités industrielles et commerciales sont exploitées en régie.

Modèle de production locale

Le ministre se rendra ensuite à La Barthe-de-Neste où il visitera l'entreprise Made in Le Coin "MILC", spécialisée dans le développement et la fabrication de cycles, qui s'appuie sur un modèle de production locale, et qui a bénéficié de crédits dans le cadre du plan France Relance.

Olivier Dussopt conclura son déplacement à Tournay, où lui sera présenté le projet de réhabilitation d'un bâtiment communal en logements et commerces, bénéficiaire d'une subvention de 141.000 euros dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement public local DSIL "rénovation énergétique" du plan France Relance...