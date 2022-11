Plan énergie entreprises : des aides "sous deux à trois semaines"

Ce guichet en ligne pour obtenir des subventions est simple, massif et rapide", a expliqué Bruno Le Maire.

(Boursier.com) — Bruno Le Maire a donné lundi plus de détails les modalités du nouveau guichet pour les entreprises, pour faire face à l'explosion de leurs factures d'énergie. "Toutes les entreprises seront soutenues", a assuré sur franceinfo le ministre de l'Economie.

"Toutes les entreprises seront éligibles à ce guichet qui a été ouvert samedi. Qu'on soit une PME, qu'on soit une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, on peut toucher en fonction de sa taille de quatre jusqu'à 150 millions d'euros", a détaillé le patron de Bercy.

La crise énergétique est angoissante pour beaucoup d'entreprises. Quelle que soit leur taille et quelle que soit leur énergie, toutes les entreprises, qui ont des factures qui explosent, sont éligibles au nouveau guichet d'aides. Je les invite à aller sur https://t.co/i6Fu3kCRlF. pic.twitter.com/nL1tyvJ1YQ

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire), via Twitter

"Simple, massif et rapide"

"Ce guichet en ligne pour obtenir des subventions est simple, massif et rapide", a t-il ajouté. "Il faut que les dépenses énergétiques représentent 3% du chiffre d'affaires au moment de la demande", donc en 2022, précise Bruno Le Maire.

Deux critères d'éligibilité ont tout de même été fixés pour toucher les aides :

- que la facture d'énergie ait progressé de plus de 50% entre 2021 et 2022, mais "c'est le cas de quasiment toutes les entreprises quand on voit aujourd'hui le coût de l'énergie", a assuré Bruno Le Maire.

- que la facture acquittée par l'entreprise sur la période pour laquelle elle introduit sa demande doit représenter au moins 3% du chiffre d'affaires enregistré à la même période en 2021.