"Plan Eau" : le gouvernement dévoile la liste des sites industriels incités à faire des efforts

Au total, 50 sites industriels se sont engagés à contribuer à la réduction de 10% les prélèvements en eau du pays d'ici 2030...

(Boursier.com) — Faire 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs en France d'ici 2030 : c'est l'objectif fixé en mars dernier par Emmanuel Macron. Alors que l'Hexagone se trouve au beau milieu d'un épisode de chaleur estivale, avec 50 départements placés en vigilance orange canicule ce lundi, le gouvernement a dévoilé une liste des 12 premiers sites industriels qui seront accompagnés par l'Etat pour réduire significativement la quantité d'eau prélevée pour leur fonctionnement.

"Au total, 50 sites industriels engagés dans la sobriété en eau seront dévoilés d'ici la fin de l'année", a indiqué Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, en visite ce lundi à Balan dans l'Ain sur le site du fabricant de plastique PVC Kem One, accompagné de Roland Lescure ministre délégué chargé de l'Industrie et Sarah El Haïry, secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité.

Kem One fait d'ailleurs partie des 50 industriels à apporter sa pierre pour parvenir à réduire de 10% les prélèvements en eau du pays d'ici 2030. Des acteurs de la chimie se sont également engagés, comme le site de la raffinerie de TotalEnergies à Donges (Loire-Atlantique), de la sidérurgie également avec ArcelorMittal à Dunkerque (Nord) et Florange (Moselle) ou encore de l'agroalimentaire, avec la coopérative laitière d'Isigny-sainte-Mère (Calvados).

L'industrie représente 8% des prélèvements d'eau en France

Trois critères ont été retenus pour identifier les 50 sites industriels à enjeux : "les plus consommateurs en eau, situés dans des zones en tension hydrique, et qui ont un potentiel important de réduction de leurs consommations". "Cet accompagnement permettra d'approfondir le diagnostic sur leurs besoins en eau, d'identifier les leviers d'amélioration et de mettre en oeuvre des optimisations pour une meilleure sobriété hydrique, avec un possible appui financier des Agences de l'eau", explique le ministère de la Transition écologique.

"L'industrie représente 8% des prélèvements en eau, le secteur industriel a donc un rôle crucial à jouer dans cette transition", a affirmé Christophe Béchu dans un communiqué, estimant que "la sobriété est le premier levier dans l'adaptation de notre gestion de l'eau aux changements climatiques".

Selon le ministère qui s'appuie sur "les projections scientifiques", "l'eau sera moins abondante à l'avenir" avec "jusqu'à -70% des débits des cours d'eau en été dans certains territoires, et une intensification des épisodes de sécheresse". "C'est pour s'adapter à cette réalité à venir que le président de la République a annoncé un objectif de réduction de 10% des prélèvements en eau d'ici 2030", justifie-t-il.

"Inscrire la sobriété dans la durée"

"Nous allons inscrire la sobriété dans la durée, lutter contre les fuites et moderniser nos réseaux, investir massivement dans la réutilisation des eaux usées, accompagner la transformation des filières très consommatrices en eau. Parce qu'elle est un bien commun, nous allons généraliser la tarification progressive et responsabilisante de l'eau", avait alors promis Emmanuel Macron, lors d'un déplacement au lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes), fin mars.

"Pour adapter notre politique de l'eau aux enjeux du changement climatique, nous allons mettre les moyens : chaque année, par un investissement conjoint de l'Etat et des collectivités, ce sont près de 500 millions d'euros supplémentaires que nous mobiliserons pour y parvenir", avait-il ajouté.