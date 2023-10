Plan de trading, mode d'emploi ! (partie 2)

Un bon plan ?

(Boursier.com) — Nous détaillons dans ce chapitre les bonnes questions qu'il convient de se poser pour élaborer un plan de trading efficace adapté à votre profil...

Quelle est votre niveau de connaissance des marchés ?

Plus que les marchés eux-mêmes, bien SE connaitre est essentiel en bourse : être objectif avec soi-même est la première règle de base pour investir efficacement... Ne vous inventez pas une vie, ne vous voyez pas trop beau ou à l'inverse trop timide ! Une des erreurs de débutant est de se croire plus fort que le marché après la réussite d'une série de bons trades... Avant de vous lancer il existe de nombreuses formations aux marchés financiers plus ou moins poussées.

N'hésitez pas à tester vos stratégies à blanc en utilisant des comptes " démo ", sans engager le moindre centime pour tirer les leçons de vos succès et surtout de vos erreurs, pour ne pas les reproduire ! Faites "tourner" vos stratégies, anticipez les réactions de marché en fonction de certaines publications macro ou micro-économiques. Rien n'est jamais perdu, toute expérience est bonne à prendre...

Les spécificités de votre plan de trading dépendront ici du marché sur lequel vous souhaitez investir : Forex, cryptomonnaies, matières premières, actions, indices, obligations... La volatilité varie fortement d'un marché à l'autre, voire d'un actif à un autre. Prenez le temps d'observer les trajectoires passées d'un actif ou d'un titre que vous avez ciblé préalablement ! Il est indispensable de comprendre comment réagit une valeur en cas de stress ou au contraire d'euphorie sur le marché.

Il est d'usage de dire que les meilleurs traders ont commencé en période de marché baissier car un contexte déprimé demande plus de travail, de réflexion et de la patience. Se lancer dans l'euphorie d'une bulle spéculative est grisant à court terme mais peut coûter cher au premier retournement du marché !

Quel capital êtes-vous prêt à investir ?

Déterminez quelle somme d'argent initiale vous pouvez ou voulez consacrer au trading. Il est traditionnellement (et logiquement) conseillé de ne pas risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Il convient en effet de garder à l'esprit que vous pouvez perdre l'intégralité de votre capital si votre plan d'action est mal calibré ou trop spéculatif...

Quel est votre niveau de motivation et le temps dont vous disposez ?

Vous ne gérerez pas de la même manière votre portefeuille si vous disposez pour vous en occuper d'une heure par semaine ou de 8 heures par jour ! Etablir une routine est dans tous les cas essentiel pour vous créer des repères : comme en sport, la bonne gestion de votre agenda est fondamentale. Dégagez-vous un quart d'heure de disponibilité à tête reposée à l'ouverture des marchés par exemple ou 10 minutes à la clôture, mais respectez ces rendez-vous !... Certains préfèreront préparer leur feuille de route hors marché sans subir le stress des fluctuations des indices boursiers : dans ce cas prenez quelques minutes pour vous, dans un endroit calme aux premières heures du matin pour les lève-tôt ou à 23H pour les couche-tard. Ne vous trouvez pas de fausse excuse pour zapper ces rendez-vous routiniers...

La gestion de vos ordres est primordiale : la tenue de votre carnet d'ordres doit être irréprochable. De nombreux outils sont désormais à votre disposition pour gagner du temps et éviter du stress : les plateformes de trading offrent de nombreuses fonctionnalités qui vous évitent de perdre du temps et de l'argent : n'hésitez pas par exemple à utiliser les alertes sur votre smartphone. Gardez les idées claires et vos objectifs bien en vue. La lucidité est primordiale en bourse pour que le marché ne se transforme pas en temple des regrets ni en miroir aux alouettes.

Quels sont vos objectifs ?

On ne gère pas de la même manière son portefeuille si l'on espère dégager un complément de revenus mensuel ou bien pour préparer sa retraite à une échéance de 20 ans...

Votre style de trading doit s'appuyer sur les objectifs que vous vous êtes fixés, mais aussi sur votre personnalité, votre goût du risque ainsi que le temps que vous allez consacrer au trading...

Quel niveau de risque voulez-vous prendre ?

Quel degré de risque êtes-vous prêts à assumer ? Il est important de vous fixer une limite de risque, des "garde-fous" en quelque sorte... Extérioriser des pertes n'est pas interdit et est même indispensable dans le cadre d'une saine gestion ! L'important en parallèle est évidemment d'engranger des bénéfices afin que le solde de vos opérations soit positif à hauteur des objectifs prédéterminés.

Beaucoup de nouveaux investisseurs ne supportent pas l'idée de perdre de l'argent sur certaines transactions. Or pour gagner... il faut savoir perdre ! Ne pas vouloir reconnaître que l'on s'est trompé, c'est s'entêter dans l'erreur et ne pas mettre les "ordres stop" au bon endroit. C'est souvent manquer de recul et se laisser emporter dans une spirale négative par un dossier qui n'a pas répondu à vos attentes et au final c'est risquer de perdre l'intégralité de son investissement ou presque...

N'oubliez pas : Le marché a toujours raison !