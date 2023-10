Plan de trading, mode d'emploi ! (partie 1)

Suivez le guide...

(Boursier.com) — Un plan de trading permet d'éviter de prendre des décisions d'investissement erronées à chaud en bourse. Comment ? en balisant le terrain à l'avance ! Il permet en effet d'anticiper les différents cas de figure qui se présenteront à vous en désamorçant les potentielles (mauvaises) surprises, à condition de toujours respecter votre plan de marche initial...

Avant de se lancer sur les marchés, tout nouvel investisseur doit se poser certaines questions de base : Quelles sont vos motivations initiales ? Voyez-vous vos placements comme un divertissement, des revenus complémentaires de votre salaire, un métier à part entière, une épargne de précaution en cas de coup dur ou encore un financement futur de votre retraite ?

Définir vos objectifs de placement c'est déterminer à quelle échéance vous envisagez vos investissements : une semaine, 6 mois, 5 ans, 20 ans ou plus ? Quelle est votre capacité d'épargne et quel montant êtes-vous disposé à investir régulièrement ? Quel est votre niveau de connaissance en matière de finance ? Quels degrés de risques voulez-vous prendre ? Quels sont les actifs que vous voulez cibler ? Etes-vous certains de bien maîtriser vos réactions en cas de crise boursière ou d'événements imprévus ?

Votre plan de trading dépendra de toutes les réponses à ces questions...

Cela explique qu'un plan de trading ne se partage pas, car il doit vous ressembler : Aucune situation patrimoniale n'est vraiment comparable à une autre... Même si pour débuter vous pourrez vous inspirer d'un plan de trading pré-existant en y ajoutant progressivement votre touche personnelle, les notions de durée d'investissement, d'aversion au risque, ou de finalité de vos placements ne dépendent que de vous.. aucun cas ne ressemble à un autre, ce qui constitue l'essence même de l'investissement boursier !

Marche à suivre

Dans le cadre d'un plan de trading, le timing de vos prises de profit est déjà prédéfini... Vos ordres d'achat ou de vente (stop) positionnés à l'avance vous permettent de quantifier vos gains et de limiter vos pertes en fonction de vos propres objectifs !

Les décisions d'ordre émotionnel sont absolument à proscrire : S'en remettre à son intuition mène presque souvent droit dans le mur après deux ou trois opérations chanceuses ! Dans le cadre de votre plan de trading, pas de place donc pour le hasard ou le doigt mouillé puisque tout doit être écrit à l'avance dans le cadre d'une analyse claire et objective qui évalue chaque scénario possible à l'avance... Il est humain de se donner bonne conscience, de rechercher des circonstances atténuantes, de se trouver des excuses ou de reporter vos bonnes résolutions à plus tard ! Donc pour éviter ces pièges, le plan de trading vous donne un cap qui ne laisse pas de place à l'à peu près...

La discipline est essentielle ! Comme un sportif de haut niveau, il s'agit de mettre en place une routine et de vous entrainer pour anticiper à froid les différents cas de figure qui risquent de se présenter à vous. En anticipant vos réactions, en écrivant à l'avance les différents cas de figure qui se présenteront, le risque est de facto minimisé.

Reporting : Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Vous avez été trop gourmand, ou pas assez ? Apprendre de ses erreurs est essentiel pour progresser en bourse !

Attention, un plan de trading n'a rien à voir avec une stratégie qui définit précisément la manière dont vous devriez entrer et sortir d'une position...