Plan de Relance : Bpifrance et la BEI se mobilisent pour la trésorerie des ETI et le secteur du tourisme

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bpifrance et la Banque européenne d'investissement (BEI) renforcent leur coopération au service de la relance... La BEI soutient l'action de Bpifrance par un accord portant sur un milliard d'euros de prêts, garantis à 75% par la banque européenne, pour renforcer la trésorerie des entreprises de taille intermédiaire françaises. La BEI annonce également une souscription au fonds France Investissement Tourisme 2 à hauteur de 25% de sa dotation...

Deux accords, pour un montant de plus d'un milliard d'euros, ont été signés par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI et Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance, en présence du président de la BEI Werner Hoyer, dans l'optique de renforcer la trésorerie des ETI et les fonds propres des entreprises du secteur du Tourisme.

Soutien à la clé

Ces deux opérations sont rendues possibles grâce au soutien de la BEI, l'une dans le cadre du Fonds pan-européen de garantie, instrument de relance mis en place par le groupe BEI sur la base des contributions de la France et d'autres Etats membres de l'Union européenne, et l'autre celui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) du Plan d'investissement pour l'Europe (appelé également plan Juncker).