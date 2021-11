Plan de Relance : 24 Milliards d'euros ont déjà été déployés au profit des TPE et des PME

Soit 60% du Plan de Relance au profit des TPE et des PME...

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance et Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises avaient annoncé que le Plan de Relance, présenté en septembre 2020, bénéficierait à hauteur de 40 Milliards d'euros aux entreprises de moins de 250 salariés.

Un an après la mise en oeuvre du plan, Bercy annonce que plus de 24 Milliards d'euros ont déjà été déployés, soit 60% du Plan de Relance au profit des TPE et des PME.

Le gouvernement s'est engagé à suivre la mise en oeuvre de ces dispositifs afin d'en mesurer l'impact concret, en temps réel pour les TPE/PME. Depuis plus d'un an, France Relance permet aux TPE et PME de se saisir des opportunités de reprise d'activité tout en entamant ou poursuivant les transformations devenues nécessaires pour répondre aux nouveaux défis postérieurs à la crise sanitaire : numérisation, transition écologique, conquête de nouveaux marchés, etc...

Aides directes

A fin août 2021, près de 11,5 Milliards d'euros d'aides directes avaient déjà été mis en oeuvre, dont :

3 Milliards d'euros pour l'emploi et les compétences

3,2 Milliards d'euros d'impôts de production

980 Millions pour la numérisation des TPE/PME

290 Millions pour la transition écologique

650 Millions pour les entreprises industrielles qui souhaitent relocaliser leur production

France Relance vient également renforcer l'activité économique des entreprises à travers des aides dites indirectes, qui représentent près de 12,5 milliards d'euros. Ce sont les investissements qui créent des opportunités pour les TPE et PME à travers Ma Prime Rénov', la rénovation thermique des bâtiments publics ou encore la modernisation des infrastructures de transports...