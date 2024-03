Plainte d'Elon Musk : OpenAI rejette les accusations de "trahison"

Le milliardaire accuse OpenAI d'avoir "trahi" sa mission initiale, qui était de développer l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité, et non pour le profit...

(Boursier.com) — La semaine dernière, Elon Musk a intenté une action en justice contre OpenAI et son directeur général Sam Altman. Le patron de Tesla et SpaceX reproche au créateur de ChatGPT d'avoir "trahi" la mission initiale de l'entreprise qui visait, selon lui, à développer l'intelligence artificielle (IA) pour le bien de l'humanité et non pour le profit...

Selon les documents judiciaires déposés jeudi au tribunal à San Francisco, Sam Altman et le cofondateur d'OpenAI, Greg Brockman, auraient initialement proposé au milliardaire de créer une société à but non lucratif et à code source ouvert. Pour rappel, Elon Musk a été l'un des cofondateurs d'OpenAI en 2015, aux côtés de Sam Altman, qui en est toujours le directeur général. Cependant, il a quitté l'organisation en 2018 et depuis, il est devenu l'un de ses critiques les plus virulents.

La startup spécialisée dans le raisonnement artificiel, soutenue par Microsoft, a réfuté mardi ces accusations, annonçant son intention de demander au tribunal de rejeter les allégations d'Elon Musk, selon lesquelles le code de GPT 4 est utilisé "non pas pour le bien de l'humanité, mais en tant que technologie exclusive visant à maximiser les profits de la plus grande entreprise au monde", c'est-à-dire Microsoft.

Des mails à l'appui

"La mission d'OpenAI est de veiller à ce que l'IAG [intelligence artificielle générale] profite à l'ensemble de l'humanité, ce qui signifie à la fois construire des IAG sûres et bénéfiques et contribuer à créer des avantages largement distribués. Nous partageons aujourd'hui ce que nous avons appris sur la réalisation de notre mission, ainsi que certains faits concernant notre relation avec Elon. Nous avons l'intention de demander le rejet de toutes les plaintes d'Elon", a affirmé OpenAI dans un billet de blog.

A lire aussi...

L'entreprise, qui a reçu quelque 13 milliards de dollars de Microsoft ces dernières années, a également fourni des captures d'écran de mails comme preuves. Ces captures montrent qu'Elon Musk n'était pas opposé à l'idée de transformer OpenAI pour réaliser sa mission principale : développer une IAG aussi performante, voire plus, que celle des humains...

"Nous devons viser beaucoup plus haut que 100 millions de dollars"

En 2017, "nous avons réalisé que la construction de l'IAG nécessiterait beaucoup plus de ressources que prévu initialement. Elon a suggéré d'annoncer un engagement de financement initial de 1 milliard de dollars pour OpenAI. Au total, l'organisation à but non lucratif a reçu moins de 45 millions de dollars de la part d'Elon et plus de 90 millions de dollars d'autres donateurs", expliquent Sam Altman et d'autres cadres de la startup...

"Lors de la création d'OpenAI fin 2015, Greg et Sam avaient envisagé de lever 100 millions de dollars. Elon a déclaré dans un e-mail : 'Nous devons viser beaucoup plus haut que 100 millions de dollars pour ne pas donner l'impression d'être désespérés... Je pense que nous devrions annoncer un engagement de financement initial de 1 milliard de dollars... Je comblerai le vide si personne d'autre ne le fait'", poursuivent-ils.

"Un large accès à l'IA"

Lors d'un échange entre l'un des cofondateurs Ilya Sutskever et Elon Musk, en 2016, le milliardaire aurait également répondu affirmativement à l'idée que le terme "open" dans OpenAI implique que les bénéfices de l'IA devraient être accessibles à tous une fois qu'elle est développée, même s'il est acceptable de ne pas partager la science elle-même. OpenAI souligne, par ailleurs, que l'entreprise fournit "un large accès à l'IA la plus puissante d'aujourd'hui, y compris une version gratuite que des centaines de millions de personnes utilisent chaque jour".

L'agent conversationnel d'OpenAI, ChatGPT, est devenu l'application logicielle à la croissance la plus rapide au monde dans les six mois suivant son lancement en novembre 2022. L'an dernier, Sam Altman avait été limogé par l'ancien conseil d'administration d'OpenAI, qui a déclaré vouloir défendre la mission de l'entreprise. Il a été rétabli à son poste de directeur général quelques jours plus tard, avec un nouveau conseil d'administration.