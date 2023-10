Plafonnement du prix des carburants : TotalEnergies va-t-il rétropédaler ?

Le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, a menacé de mettre fin à ce dispositif en cas de nouvelle taxe de l'Etat. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a dit faire "confiance" à TotalEnergies "pour maintenir cette opération exemplaire".

(Boursier.com) — Alors que TotalEnergies avait annoncé mi-septembre prolonger l'an prochain le plafonnement à 1,99 euro par litre du prix de l'essence et du gazole dans ses 3.400 stations, "tant que les prix resteront élevés", le PDG du groupe pétrolier, Patrick Pouyanné, a récemment menacé, dans un entretien accordé à 'ActuLyon', de mettre fin à ce dispositif en cas de nouvelle taxe de l'Etat.

"Je pense que c'est une mesure efficace et donc on va la maintenir le temps qu'on peut", a estimé le patron de TotalEnergies, en visite à Lyon (Rhône) vendredi dernier pour l'ouverture d'une station-service électrique, avant d'ajouter toutefois : "Si l'Etat nous ajoute des taxes, on reconsidérera la mesure".

En effet, Patrick Pouyanné s'inquiète de la possibilité que son groupe soit soumis à de nouvelles taxes, alors que le gouvernement envisage de maintenir la "contribution temporaire de solidarité" des raffineries dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances 2024. Cette contribution implique de prélever 33% des bénéfices des entreprises pétrolières lorsque ces bénéfices dépassent de plus de 20% la moyenne des années 2019-2021.

"Je fais confiance à Total"

Face à la hausse des prix à la pompe, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a également affirmé sa volonté de reconduire la taxe sur les superprofits pétroliers en 2024. "Nous avons une interrogation sur le montant des marges de raffinage", avait-il affirmé sur 'franceinfo' mi-septembre, tout en prévenant que "toutes les décisions nécessaires" seront prises "pour éviter que dans ce domaine, comme dans d'autres, il y ait des profits excessifs faits par les acteurs économiques".

Réagissant ce lundi aux menaces du patron de TotalEnergies au micro de 'Sud Radio', le locataire de Bercy a indiqué avoir "eu l'occasion d'échanger avec lui". "Je fais confiance à Total pour maintenir cette opération qui pour moi est exemplaire. On combat l'inflation quand, tous ensemble, nous prenons les bonnes décisions pour faire baisser les prix : l'Etat, les entreprises, les distributeurs", a-t-il assuré.

"La taxe sur le raffinage ne figure pas dans le budget initial du gouvernement"

Bruno Le Maire a tenu, par ailleurs, à rappeler que "la taxe sur le raffinage ne figure pas dans le budget initial du gouvernement", précisant toutefois qu'"il y a un débat parlementaire", alors que des députés, notamment au sein de la majorité présidentielle, veulent prolonger cette taxe.

S'il confie ne pas "trop" aimer les taxes "en règle générale", le ministre dit respecter "aussi ce que les parlementaires de la majorité et d'ailleurs de beaucoup d'opposition nous disent : 'il faut impérativement que les énergies fossiles financent la transition écologique".