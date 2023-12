Placements : Vers une année 2024 encore favorable en bourse ?

Question de taux et de confiance...

(Boursier.com) — Toujours très attendues en fin d'exercice, les prévisions de Goldman Sachs pour l'année qui vient sont plutôt optimistes : la banque US a ainsi relevé sa prévision à 12 mois pour l'indice paneuropéen Stoxx 600 qui pourrait atteindre le cap des 500 points dans la perspective d'une baisse des taux d'intérêt, ce qui correspond à un gain de quelque 6% d'ici fin 2024. La banque d'investissement US prévoyait auparavant que le Stoxx 600 monterait de "seulement" 480 points à la fin de l'année prochaine. Rappelons que le Stoxx 600 a grimpé depuis le début de l'année 2023 de plus de 11%...

"Nous constatons qu'une inflation plus faible combinée à des taux plus bas est généralement associée à des valorisations légèrement plus élevées", souligne Peter Oppenheimer, chef stratège actions mondiales chez Goldman Sachs. Les marchés ont déjà intégré une baisse de l'inflation dans leurs anticipations, a-t-il noté... "En moyenne, depuis 1973, les actions européennes ont généré des rendements réels de 7% par an dans un contexte d'inflation de 1% à 3% et de baisse des prix", a-t-il poursuivi.

Pas un problème...

Malgré le ralentissement de l'activité économique, en particulier en Allemagne, et les inquiétudes sur les bénéfices des entreprises quant aux dépenses d'investissement et à leur exposition à la Chine, Peter Oppenheimer estime que la valorisation attendue du Stoxx 600 "ne constitue pas un problème" : L'indice se négocie actuellement à 12,5 fois les bénéfices prévus pour les 12 prochains mois. Pour 2024, Goldman Sachs estime que les bénéfices des entreprises européennes augmenteront de 7%...

Petit bémol quand même, la banque américaine a revu son conseil sur les banques européennes à "neutre" en prévision de la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne l'an prochain qui devrait peser sur la rentabilité des établissements bancaires.

Et la Fed ?

De l'autre côté de l'Atlantique, Goldman Sachs prévoit désormais deux baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine l'an prochain, avec une première réduction du coût du crédit au troisième trimestre 2024, dans un contexte de ralentissement de l'inflation...

La banque d'investissement américaine prévoyait auparavant que la Fed commencerait à baisser ses taux seulement en décembre 2024... Un 'rétro' des taux de la Fed à deux reprises ramènerait le taux des fonds fédéraux à 4,875% fin 2024, contre une prévision précédente de 5,13%.

Inflation maîtrisée

"La croissance vigoureuse et les données du marché du travail suggèrent que les perspectives d'une baisse des taux ne sont pas imminentes (...) Mais les nouvelles plus rassurantes en matière d'inflation suggèrent qu'une normalisation de la politique monétaire pourrait intervenir un peu plus tôt", estime Jan Hatzius, économiste chez Goldman Sachs.

Les données sur l'inflation du mois dernier ont montré que les prix à la consommation aux Etats-Unis étaient étaient restés inchangés en octobre et que la hausse de l'inflation sous-jacente en rythme annuel était la plus faible depuis deux ans...

Goldman Sachs estime que certains responsables de la Fed pourraient "envisager davantage de réductions de taux qu'auparavant en réponse aux données sur l'inflation, mais que d'autres pourraient choisir de se retenir pour éviter d'encourager le marché à anticiper davantage de baisses de taux"..."Nos propres prévisions d'inflation sont un peu plus basses, mais les membres du FOMC préféreront probablement encore pécher par excès d'optimisme", conclut Jan Hatzius.

