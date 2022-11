Placements : les portefeuilles des investisseurs français comptent parmi les plus conservateurs dans le monde !

Morningstar a publié une étude mondiale sur les portefeuilles des investisseurs qui met en exergue d'importantes divergences dans les comportements des investisseurs et la construction de portefeuilles dans 14 pays.

(Boursier.com) — Faiblement diversifiés et axés sur les actifs peu risqués, les portefeuilles des investisseurs français comptent parmi les plus conservateurs dans le monde... C'est ce qu'il ressort de la première édition de l'étude de Morningstar "Global Investor Portfolio Study", l'un des principaux fournisseurs de recherche indépendante. Cette étude examine comment les investisseurs individuels de 14 pays construisent leurs portefeuilles. L'étude met en évidence de grandes divergences dans la composition des portefeuilles selon le pays de l'investisseur...

"Notre étude sur la construction de portefeuilles montre que l'investisseur moyen n'existe pas" explique Mathieu Caquineau, l'un des contributeurs de l'étude et responsable de la notation des fonds actions pour les régions Europe et Asie.

"En France, les investisseurs se montrent bien plus frileux que dans d'autres pays. Par manque de connaissances, ou par peur du risque, ils ont par exemple tendance à éviter les placements en actions, qui offrent pourtant les meilleurs rendements sur le très long terme. La sous-diversification des portefeuilles que l'on constate en France peut être un obstacle pour atteindre des objectifs financiers de long terme".

L'étude examine comment les pratiques de marché, la culture en matière d'investissement, le financement de la retraite et le paysage réglementaire locaux influent sur les besoins d'épargne des investisseurs et leur tolérance au risque dans leurs portefeuilles...

Enseignements marquants

- Les investisseurs sont plus disposés à prendre des risques dans leurs portefeuilles lorsqu'ils commencent à investir tôt dans la vie... Cela s'observe dans les marchés où l'épargne est le principal levier pour se constituer des revenus une fois à la retraite. Dans ces pays, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis, les investisseurs ont tendance à construire des portefeuilles plus agressifs avec des pondérations sur les actions plus importantes et une exposition aux obligations et aux liquidités moins importante.

- En revanche, les pays comme la France, l'Allemagne et le Japon, qui ont des régimes de retraite publiques et, dans certains cas, une couverture santé universelle et une protection sociale importante, les investisseurs sont moins incités à épargner pour le long terme et à prendre des risques. En conséquence, ces investisseurs tendent à détenir des portefeuilles conservateurs.

- L'immobilier constitue la majeure partie du patrimoine non financier à l'échelle mondiale et représente la principale raison d'endettement pour les investisseurs, en particulier dans les marchés très endettés comme l'Australie, le Canada, la Chine, Hong Kong et la Nouvelle-Zélande.

- La préférence pour le marché actions national s'observe dans tous les marchés... Elle s'explique souvent par une meilleure connaissance, l'accessibilité et le souhait d'éviter le risque de change. La taille des marchés actions et obligataires, les contrôles de capitaux et les avantages fiscaux jouent également un rôle.

- Les investisseurs américains ont généralement un fort appétit pour le risque, car les ménages américains détiennent la plus faible proportion de liquidités et de dépôts. En revanche, les investisseurs japonais sont les plus conservateurs, avec plus de 50% des actifs des ménages détenus sous forme de liquidités ou de dépôts, et ce malgré plus de deux décennies de taux d'intérêt proches de zéro.

- Si l'investissement durable est plus populaire en Europe et gagne de l'intérêt en Australie, Nouvelle-Zélande et Amérique du Nord, les investisseurs en Asie n'accordent encore que peu d'importance aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour la construction de leurs portefeuilles.

- Les crypto actifs sont inclus dans les portefeuilles à l'échelle mondiale, mais seule une minorité d'investisseurs y recourent, avec une forte concentration dans les tranches d'âge les plus jeunes. Les investisseurs les plus "crypto-compatibles" sont à Singapour (où siègent plusieurs entreprises de crypto monnaies de premier plan), Hong Kong et le Canada, qui compte plus de 14% d'actifs alloués dans ce type de placements. Méthodologie L'étude est basée sur le comportement des investisseurs particuliers qui ont la capacité d'investir dans leurs marchés locaux.

Méthodologie

Les 14 pays de l'étude incluent : l'Australie, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, Hong Kong, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les marchés étudiés présentent un mélange d'économies développées de chaque région du monde, ainsi que deux des plus importants marchés émergents, que sont la Chine et l'Inde.

Plutôt que d'étendre cette première étude à un plus grand nombre de marchés, Morningstar a choisi de couvrir une large gamme de questions dans chaque pays afin de mettre en évidence les différences clés en matière de construction de portefeuilles et de pratiques des investisseurs.