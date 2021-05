PGE : 45 grandes entreprises en ont profité !

Depuis le début de la crise sanitaire, l'Etat a garanti 17 milliards d'euros de prêts aux grandes entreprises.

(Boursier.com) — Renault , Air France-KLM, Fnac Darty... Au total, 45 grandes entreprises en France ont pu bénéficier depuis le début de la crise sanitaire, des PGE, les fameux prêts garantis par l'Etat, ce dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie.

Selon un bilan publié jeudi par 'Les Echos', l'Etat s'est porté garant de 16,8 milliards d'euros de prêts pour des groupes de taille significative (sur un total de 136 milliards pour 673.000 entreprises de toute taille). "Son exposition, en cas de faillite, se limite toutefois à 70% ou 80% de la somme avancée par les banques, alors qu'elle est de 90% pour les PME et ETI", explique le quotidien...

Renault en tête

L'objectif de l'exécutif était de soutenir des groupes dont dépend toute une filière. C'est donc Renault qui a obtenu la plus grosse enveloppe, avec 5 milliards d'euros de PGE, devant Air France-KLM (4 milliards) et le leader du transport et de la logistique CMA CGM (1,05 milliard).

Suivent Castorama (600 millions d'euros), Fnac Darty (500 millions remboursés en mars 2021), AccorInvest (477 millions), Lagardere SCA (465 millions), Galeries Lafayette (300 millions), Nexans (280 millions) et Mobivia (280 millions) qui complète le top 10.

Des suppressions d'emplois

'Les Echos' notent que l'obtention d'un PGE s'est parfois accompagnée d'annonces de réductions d'effectifs, ce qui a fait réagir des parlementaires. Le constructeur Renault a ainsi présenté en mai 2020 un plan d'économies avec à la clef 4.600 suppressions de postes en France et même 15.000 dans le monde.

AccorInvest (détenu à 30% par Accor) pourrait suivre le même chemin, envisageant de supprimer 1.900 emplois en Europe dont 770 en France. Les Galeries Lafayette aussi ont présenté un plan de départs volontaires fin 2020...