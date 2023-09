Pétrole : vers les 100$ le baril ?

L'Arabie saoudite va continuer de réduire sa production de pétrole d'un million de barils par jour (bpj) pour "trois mois supplémentaires" !

(Boursier.com) — Le pétrole a retrouvé en début de semaine la barre des 90 dollars pour le baril de Brent, un niveau qui n'avait plus été observé depuis le mois de novembre 2022... Cette envolée est la conséquence de la fermeté de l'Arabie saoudite et de la Russie, qui ont toutes les deux décidé de maintenir leurs coupes, pour faire monter les prix.

L'Arabie saoudite va continuer de réduire sa production de pétrole d'un million de barils par jour (bpj) pour "trois mois supplémentaires", d'octobre à décembre. Quant à la Russie, elle maintient la réduction de ses exportations de pétrole de 300.000 barils par jour jusqu'à la fin 2023.

Les deux pays ont besoin d'un pétrole cher, pour soutenir le rythme de leurs dépenses. L'Arabie saoudite s'est lancée dans un projet colossal, baptisé "Vision 2030". Lancé en 2016, il vise à faire sortir le royaume de sa rente pétrolière historique en diversifiant son économie. De son côté, la Russie de Vladimir Poutine s'est engagée dans un coûteux conflit avec l'Ukraine il y a plus de 18 mois, et doit composer avec des sanctions occidentales qui minent son économie...

Cette situation inquiète évidemment les pays occidentaux, alors que l'Arabie saoudite et la Russie sont respectivement deuxième et troisième producteurs mondiaux de brut. Voici le classement des pays qui produisent le plus, selon le Statistical Review of World Energy réalisé chaque année par BP.